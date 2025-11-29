Carmelo José Ojeda: «El éxito está en hacer periodismo de proximidad»

Su periódico digital cumple 25 años ofreciendo información del municipio, lo que le ha convertido en un canal de comunicación de referencia con un importante nexo entre la ciudadanía y su medio digital

Ha sido usted reconocido por su ciudad con la Medalla al Mérido Social por la labor informativa que realiza en su municipio con su diario digital Teldeactualidad. ¿Lo esperaba?

Por supuesto que no nos lo esperábamos. Teldeactualidad nació en 2005 como un proyecto cultural y luego, en el tiempo se orientó más hacia un periódico digital por la necesidad de informar de lo que ocurría en el municpio. Ni siquiera pensábamos, por lo menos yo, que el proyecto fuera a durar tanto tiempo. Lo que pasó es que coincidió en que el proyecto fue atendiendo las necesidades de la población y la gente se vio identificada en el periódico con ese periodismo que yo llamo de proximidad. Este premio no deja de ser un estímulo de reconocimiento que nos da la ciudadanía de Telde.

¿Qué cifras maneja actualmente en su diario?

Bueno, las cifras están contabilizadas diariamente. Nosotros tenemos una media entre 35.000 y 40.000 visitas. Hemos llegado a tener picos de hasta de 127.000 visitas diarias recientemente. Eso nos posiciona después de las grandes cabeceras de la provincia y a nivel regional en un lugar muy potente. Estamos hablando de ser el tercer o cuarto medio digital de Gran Canaria.

Usted era profesor de Geografía e Historia, ¿cómo entra en la profesión periodística?

Empecé a colaborar con los periódicos, tanto con LA PROVINCIA como con Diario Las Palmas prácticamente recién terminada la carrera. Yo terminé los estudios universitarios en el año 79 y en aquella época tenía un compañero que era Antonio Muñoz Monzón que iba saltando de un periódico a otro y yo tenía muy buena amistad con él. Comencé a hacer crónicas culturales para Canarias7 y trabajos de investigación histórica. En el año 1987 ese periódico se quedó sin corresponsal en Telde y me pidieron que cubriera ese verano y continué hasta 2007. Y cuando creé Teldeactualidad me volqué con mi proyecto de diario digital.

Usted hizo referencia al periodismo de proximidad. Es una vuelta a los orígenes en un momento de grandes cambios en el sector periodístico.

Creo que el éxito del periódico está en esa proximidad. Me lo comentaba el director de este periódico, Fernando Canellada, que es un enamorado precisamente del periodismo de proximidad, y me decía que el éxito del periodismo futuro está ahí. Es decir, la gente quiere ver reflejadas las noticias de su localidad y cuanto más pronto mejor, y eso crea una fidelidad de los lectores prácticamente permanente. Yo creo que ese ha sido el éxito del periódico, aparte de la constancia del trabajo. Somos un equipo muy pequeño de gente, pero estamos volcados diariamente en eso, en mantener esa actualidad para que el ciudadano cuando ocurre cualquier cosa en el municipio, sea de la índole que sea, pues sepa que por lo menos desde la actualidad va a estar dando la información. Y luego otro valor añadido que yo creo que tiene el periódico es el tema de los reportajes gráficos, porque a la gente le gusta verse. Estamos hablando de galerías de fotos que pueden tener 200.000, 300.000 y hasta un millón de visualizaciones. ¿Por qué? Porque la gente también quiere un periodismo muy gráfico en el que ver reflejadas todas las actividades culturales, sociales, festivas, etc. Y otra vez esa dimensión la hemos mantenido y vamos a seguir manteniendola. Pero está claro que se ha convertido en un medio referencia para la ciudad y para la gente, y creo que eso ya es incuestionable.

De alguna forma responde a la necesidad de la población de estar informada.

La gente sabe que cuando ocurre cualquier cosa en el municipio va a encontrar en el periódico la información. Con más o menos acierto, porque también hay muchas imprecisiones, sobre todo con cuestiones como los sucesos y demás. Creo que en la medida que sigamos respondiendo a esa necesidad de la población vamos a seguir manteniendo este nivel de lectura y de seguimiento. También hay que decir que son los mismos lectores los que nos envían la información. Es decir, hay un volumen importante de la información que se genera desde la actualidad que nos envían y que nosotros lo que hacemos es editarla. Nos envían fotos, pequeños textos o reseñas de accidentes o quejas relacionadas con el alumbrado, con deficiencia de los servicios básicos, etcétera. Y ahí pues sí hemos creado un elevado nivel de complicidad entre el periódico y los lectores.

¿Tiene previsto poner en marcha nuevos proyectos en trorno a su medio digital?

Pues mira, partiendo de la base que somos un período bastante modesto y con una redacción muy corta, sin nuestros colaboradores y sin esa audiencia sería imposible sacar el periódico. No podemos aventurar grandes proyectos. Hemos creado un periódico que se llama Valsequillo Actualidad, que es una parte del equipo. Tenemos otro, Tara, que cubrirá lo que es información básicamente de Gran Canaria, y nuestra idea es plantearnos lo mejor a partir del próximo año, organizar algún tipo de actividad, como tertulias o entrevistas públicas en algún programa que luego lo subiríamos tipo podcast con audio a la página. Pero en principio esos son los proyectos. Quizás son las únicas iniciativas que ahora tenemos en mente porque lo que tenemos que hacer es consolidar lo que tenemos porque el períodico está creciendo mucho. Atender a toda la demanda y las denuncias de ciudadanos es prácticamente es imposible. Quizás a partir de enero empecemos algún proyecto de tipo de índole radiofónico.

Ha elegido usted dos profesiones, la educación y el periodismo, en las que uno nunca se va del todo.

Las he compaginado muy bien. Yo me prejubilé de la docencia prácticamente con 50 años, y de eso hace 18, y me ha permitido dedicarme a esta actividad casi como ‘hobby’ o como entretenimiento, y que a la vez me ha permitido, de alguna manera tener también una jubilación bastante sana en ese sentido. Me refiero a no estar desocupado, sino al contrario, bastante ocupado en cosas que realmente a mí me gustan.