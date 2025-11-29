Los discos de folclore canario que viajaron por el mundo

La música popular canaria ha viajado por diferentes países del mundo desde que quedara plasmada en los vinilos sobre la mitad del siglo XX. Ahora muchos de esos discos han hecho un viaje de retorno de la mano y el empeño de Federico Rodríguez Pérez.

El profesor de la Escuela de Idiomas jubilado ha dedicado cinco años a reunir discos de vinilos de folclore canario. «Yo no tenía interés en hacer ningún tipo de colección ni nada de eso. No soy coleccionista ni mucho menos, pero empecé a buscar por los mercadillos, a comprar algunos que veía y cuando me di cuenta tenía 200», explica Rodríguez. Actualmente supera los 1.200 discos de vinilo de grupos de todas las Islas, desde los años 50 en adelante.

Fue la Asociación Cultural Escuela Taller Tyldet, a la que pertenece junto a su mujer, Marisa Vilanova, la que le dio la idea de hacer una exposición para dar visibilidad a los discos. El lugar elegido sería en Molino del Conde de Telde, el mismo municipio que el 1976 acogió el primer Encuentro de Música Popular Canaria. En este evento hace 49 años se hizo público un manifiesto que resaltaba la necesidad de seguir investigando el folclore musical, promocionarlo, velar por su pureza y protegerlo. Y Federico Rodríguez ha puesto su granito de arena y además cumplido con creces ese compromiso. Además, esta es la primera vez que los discos salen de su casa, pero solo ha podido poner en la exposición bajo el título ‘La música canaria en vinilos a través de las carátulas’ algo más de un centenar de portadas.

«He encontrado discos de folclore canario en mercadillos de Londres», asegura el profesor, que destaca que a través de internet ha descubierto vinilos de música de las islas en Islandia, Argentina, todos los países del Mediterráneo, Australia o Brasil. «En Venezuela y en Cuba he encontrado bastantes, y es normal por la gente se fue para allá, pero también en Corea o Japón, que yo imagino que llegaron allí por las flotas marineras que paraban en el Puerto de Las Palmas, o los de los países europeos, por el turismo, ¿pero me quieres explicar cómo es posible que haya música canaria en el Oeste de Estados Unidos o Canadá?», se pregunta. El último que adquirió venía de Ucrania.

En cuanto a lo invertido a lo largo del tiempo que lleva recopilando discos señala que «no quiero ni pensarlo porque yo creo que está sobre los 20.000 o 30.000 euros».

En cuanto a los trabajos que ha podido recopilar hay auténticas joyas. Portadas de grupos de folclore que diseñaron artistas de la talla de César Manrique, Manolo Millares o Pepe Dámaso.

También muchos grupos o formaciones de diferentes islas que ya no están en activo, como el Rancho de Teguise, bajo el título de ‘Rancho de Navidad’ (1980), rarezas como el disco de Los Familiajes, ‘Canciones y folklore de Canarias’ (1982), ‘Cantos y bailes herreños’ de Doña Valentina la de Sabinosa (1972), el Grupo Folkórico de la Obra Sindical de Educación y Descanso de Santa Cruz de Tenerife (1963), Totoyo y su Timple (1969), ‘Canciones Típicas Canarias’ de Arroyito y sus Muchachos, de Venezuela (1960) o ‘Folk Songs of the Canary Islands’, de The Canary Highlanders (1966), «con canciones típicas de las Islas Canarias cantadas en Inglés por Benjamín Afonso Suárez».

Otro de los datos que aporta esta colección de discos de vinilos de Federico Rodríguez, son los discos dirigidos al turismo, en los que aparecen en sus portadas grupos ataviados con trajes típicos en lugares naturales o espacios emblemáticos o incluso bodegones con frutas típicas, como en el disco ‘Canciones CanariasVol.1’ de Lorenza Delgado y la Agrupación Folklórica Princesa Guayarmina de Guía (1959).

Rodríguez también ha conseguido para su colección postales de las islas impresas en vinilos.

Otras carátulas que se exponen muestran a los numerosos grupos de diferentes islas vestidos con ropas de faena o imágenes de labores en los campos grancanarios, majoreros o de Lanzarote entre tomateros o siegas.

El profesor confiesa que las portadas que más le gustan son las de los grupos de La Palma, «porque las veo muy canarias y elegantes, con esos trajes típicos que aparecen».

También aparece en la información que ofrecen las carátulas las diferentes discográficas donde se grabaron en su momento estos discos, en Cuba, Venezuela, San Sebastián, Madrid, Gran Canaria, Tenerife e incluso Londres. Sellos como Tam Tam Registros Sonoros, Aries, Manzana, Dial Discos, Sonoisla, de Tenerife; Zafiro, Hispavox, Movieplay, RCA o CBS o Discos Columbia de Madrid; Discan y Fonoguanche en Gran Canaria, Discomoda o Discos Mundiales, de Venezuela y Panart Odeón de Cuba. Cada disco de vinilo se convierte en una fuente de información de nuestra cultura popular. Federico Rodríguez afirma que la exposición, organizada por Tyldet y con la colaboración de la Fedac está abierta a visitar los municipios y la capital grancanaria.