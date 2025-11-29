Dos heridos al colisionar contra la mediana de la autopista GC-1 y volcar en Ingenio

Una mujer y un hombre han resultado heridos al colisionar con la mediana de la autopista GC-1 de Gran Canaria y volcar su coche cuando circulaban de madrugada por ella este sábado a su paso por Ingenio, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que acudieron por si estaban atrapados y había que sacarlos del vehículo aseguraron la zona mientras ambos eran asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario.

Personal que les trasladó en sendas ambulancias al Hospital Insular de Gran Canaria, donde tanto la mujer, de 39 años, como el hombre, de 37, ingresaron con diagnóstico de policontusiones de carácter moderado, relata en un comunicado el 112.

El suceso movilizó también a agentes de la Guardia Civil que instruyeron el atestado correspondiente y regularon el tráfico en la vía, añade la nota.