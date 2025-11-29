Tradición y vanguardia se unen en la XXV Pasarela ‘Moda Calada’

La XXV Pasarela ‘Moda Calada’ reunió un año más tradición artesana y diseño contemporáneo, consolidando su papel como uno de los eventos más representativos del sector en Gran Canaria. La consejera Minerva Alonso asistió al desfile acompañada por el diseñador Modesto Lomba, quien quiso mostrar su apoyo al calado y explorar posibles colaboraciones futuras con las artesanas locales.

La Plaza de la Candelaria se convirtió este viernes en el epicentro creativo de la Villa de Ingenio, acogiendo un encuentro que reafirmó el extraordinario valor cultural y artístico del calado canario, una técnica centenaria que evoluciona sin perder su esencia.

«La presencia de Modesto Lomba y de los diseñadores que hoy suben a esta pasarela demuestra que el calado no solo mantiene su vigencia, sino que, con el apoyo adecuado, encuentra el lugar que merece en la moda contemporánea», afirmó la consejera, destacando además que cuando tradición y diseño se encuentran «se abren caminos reales para que nuestra artesanía siga creciendo».

La cita contó también con la alcaldesa Vanesa Martín, la concejala de Artesanía Catalina Sánchez y representantes de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio (ACVI). Para celebrar sus 25 años, la pasarela reunió a OGADENIA Couture, Kilian Betancor, Angie Vásquez, Juan Duyos y Franco Quintáns, cinco creadores que ofrecieron miradas distintas sobre cómo integrar el calado en el lenguaje de la moda actual.

Cinco diseñadores, cinco lenguajes del calado

La firma OGADENIA Couture presentó “Chicago Made in Spain”, una colección que fusionó glamour y artesanía mediante siete abanicos exclusivos elaborados a mano, convertidos en piezas escénicas que dialogaron con los vestidos en pasarela.

Por su parte, Kilian Betancor mostró “Ecos de Blanco y Bruma”, inspirado en la estética colonial del siglo XIX. Su propuesta, dominada por blancos rotos, marfiles y tonos arena, combinó siluetas suaves con calados tratados como un auténtico lenguaje textil contemporáneo.

La diseñadora Angie Vásquez presentó piezas únicas de marroquinería artesanal, realizadas en piel y lino calado. Avanzó además una colaboración con las caladoras del municipio, integrando la técnica en bolsos y accesorios que destacan por su acabado contemporáneo y el aprovechamiento máximo de los materiales.

Juan Duyos, con su colección “Caladoras”, rindió homenaje directo a las mujeres que mantienen viva esta artesanía, reivindicando la tradición desde su reconocida estética delicada y sensorial.

Finalmente, el gallego Franco Quintáns presentó cuatro piezas en lino rústico negro con calados en hilos metalizados dorados, evocando la unión de las provincias gallegas. Su visión reinterpretó el traje tradicional mediante líneas voluminosas y joyería del “sapo”, logrando una propuesta sobria y elegante.

Una pasarela que protege un patrimonio vivo

La XXV edición de Moda Calada reafirmó la vigencia del calado como patrimonio cultural vivo, un oficio transmitido por generaciones que hoy se fortalece gracias a la colaboración entre artesanas y diseñadores. El evento cumple así su propósito: preservar, proyectar y renovar la artesanía tradicional.

La pasarela fue organizada por la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio, el Ayuntamiento de Ingenio, la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, FEDAC y Coros y Danzas de Ingenio.