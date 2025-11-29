Las últimas horas de El Perola

Agaete vive los últimos momentos para que se apaguen las luces y se eche la llave a los portalones de uno de sus negocios de hostelería más emblemáticos. Y tal vez pocos cierres han sido tan simbólicos. Como lo son sus papas con berberecho, los chochos y los manises con cáscara desparramados por el mostrador que acompañan a los botellines de cerveza. El bar de El Perola está compartiendo sus últimas horas con el cierre este domingo de su peculiar forma de llevar un negocio en el que, como dice un cartel, es «El único bar en el mundo donde el cliente nunca tiene razón». Todo ello, en un pequeño local de finales del siglo XIX que es un auténtico patrimonio etnográfico y ejemplo presente de lo que fueron las antiguas tiendas de aceite y vinagre.

Detrás de su histórico mostrador de madera, la añeja pesa y rodeado de bebidas, pasa sus últimas jornadas como camarero José Juan Jiménez (1967). Por este nombre nadie lo conocería. Pero si se le llama por su sobrenombre, Pepe el Perola, su figura traspasa Agaete para ser casi un bien de toda Gran Canaria y de más allá. No en vano, desde que anunció que este fin de semana sería el último que abriría al público, su impacto social ha traspasado las fronteras de la Isla.

La vieja pesa, en la clásica estantería de madera. / José Carlos Guerra

La trayectoria hostelera de Pepe se remonta a hace 33 años. Hasta ese momento trabajaba en una ferretería. Pero la presencia de Puri y Juanma, los sobrinos de la dueña de la tienda, cambió su rumbo, cuando fueron a buscarlo y se le ofreció hacerse cargo del bar. Y poco dudó. Lo hizo tras recibir el respaldo de sus padres, y con el compromiso de respetar la iconografía de este local de 70 metros cuadrados, que es un auténtico valor a preservar, como recoge la Fundación Etnográfica para el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), que lo define como un «bar construido en una antigua casa con grandes techos y puertas altas de madera. Está dividido en dos estancias, con una gran estantería de madera donde se apilan infinidad de botellas. La estancia principal está formada por un mostrador de madera, en la que hay una pesa antigua en el interior de una estructura enrejada y con cristales a modo de protección, así como dos vitrinas. También tiene una serie de bancos de madera que llega hasta un pequeño almacén a modo de altillo con piso de madera, que funciona como suelo del almacén».

"Un bombazo"

El 30 de mayo (coincidiendo con Día de Canarias, según recalca Pepe) de 1992 abría sus puertas el bar de El Perola, cuando él contaba con 25 años. Y desde entonces no ha parado de servir botellines y tapas, con su peculiar forma de ‘maltratar’ al cliente y su pachorra, pero también con su buen fondo, que le ha dado una idiosincrasia muy peculiar y particular al establecimiento.

A pesar de su aparente actitud, no tiene la menor duda de que «la gente me quiere». Y el ejemplo es que desde que se dijo que ponía fin a su trayectoria laboral, todo ha sido «un bombazo» que, en parte, ya él se esperaba.

"Más conocido que Pedro Sánchez"

«Soy conocido desde Argentinas hasta en Finlandia y en todas las islas», asegura. Y el ejemplo más claro es el caso de unos belgas que no fallan en su casa cuando regresan cada cierto tiempo a Agaete. No en vano, durante la charla hay quien le grita que es más popular que Pedro Sánchez (el presidente). «Yo voy a cualquier parte de la isla y me conocen, aunque yo no sepa quién es».

Cuando se le pregunta por sus actuales sensaciones cuando se avecina el final de 33 años de su trayectoria vital se añurga un poco, mientras hace un esfuerzo para aparentar fortaleza. Y solo espera que pueda verlo su madre, de 81. Aunque le cuesta expresarlo, sus sentimientos internos permanecen encontrados.

La fiesta de la Rama ha sido siempre uno de los más ajetreados del año para este bar de pueblo. Los clientes puede consumir hasta 70 cajas de botellas de cerveza en un día. Ni qué decir del resto de condumios. Y en ellos no puede faltar su plato típico: las papas con berberechos. Su origen, según explica, está en unos amigos que el día de la subida de la bandera que da inicio a las fiestas de Agaete solían quedar por la mañana para su particular celebración. Y entre alegría y alegría, El Perola que ponía la música sacó unas latas de berberechos y las roció sobre las papas fritas. Lo cierto es que tuvo éxito y se quedó como tapa. Ahora ha sido copiado con su propio nombre por un restaurante en Las Palmas de Gran Canaria. Es la papa con berberecho al estilo El Perola.

De los manises con el botellín dice que surgió de toda la vida. Como también los chochos (o altramuces).

Años de conversaciones

En su memoria salen palabras de agradecimiento a quienes le dieron el empujón inicial. Y surgen tras un repaso exhaustivo para intentar que nadie se quede atrás nombres como el de Pancho y su mujer, Santi Fariña, Aníbal Santana, Tomás Armas y su familia, Pepe ‘Kubala’ y Lalo, entre otros. Y también destaca el compañerismo que existe entre los bares de su entorno del pueblo.

El Perola, cerrando la puerta del local. / José Carlos Guerra

Este domingo a las 12 del mediodía abrirá por última vez. Sin mesas, y sirviendo solo detrás de la barra, tal y como anunció a través de las redes sociales este pasado día 23 por la tarde cuando oficializó que se despedía de su clientela: «Queridos amigos y clientes: este domingo 30 de noviembre, en el cierre de nuestra actividad, volveré a estar como al principio de la andadura del bar: sin terraza, sin mesas, y atendiendo en la barra, igual que en aquellos primeros días en los que empezó esta historia que todos ustedes han ayudado a escribir. Será una jornada especial, de agradecimiento y de recuerdo. Quiero hacer una mención muy especial a cuatro personas que marcaron el camino del Bar El Perola: Nene Armas, Pepe Espino, Paco Cruz y Chani Rodríguez como todos los conocíamos. Fueron amigos, fueron parte de esta casa y fueron clientes fieles cuyo apoyo nunca olvidaremos. Hoy ya no están con nosotros, pero su presencia permanece en cada rincón del bar y en cada recuerdo compartido. Gracias a todos por tantos años de compañía, conversaciones y buenos momentos. Les espero para brindar, una vez más, desde la barra. Bar El Perola».

Abarrotado

En sus palabras sale a relucir también como un hito el recuerdo de la celebración del aniversario por los 25 años de apertura del bar, en el que la gente abarrotó todo el entorno del local y la plaza, entre la música y los bailes de los asistentes.

Esta despedida tampoco será silenciosa en esta ocasión. Sus seguidores han preparado un encuentro algo muy especial para esa última sesión, antes de que El Perola apague las luces y eche la llave a las puertas, para devolverlas a los dueños.

«Solo pido que Dios me de salud y pueda disfrutar a partir de ahora de mi jubilación» El Perola

En el bar se han vivido muchas historias y muchas tertulias entre copa y copa. Pero bajo esas paredes también existe un patrimonio etnográfico que apenas ha sido alterado durante más de un siglo, y que es digno de preservar. Sobre todo ese mostrador y las estanterías de madera y algunas acristaladas, al igual que la vieja pesa y el candelabro, entre algunas modernas pegatinas que rompen la estética clásica de su entorno.

Tal vez la esquina de El Perola junto a la plaza del pueblo de Agaete (‘El son del Perola, como cantaría Olga Cerpa) vuelva a abrir en un futuro no muy lejano al púbico. Aunque ya no esté detrás de ese mostrador un personaje tan singular y con una forma de llevar adelante el negocio como ha sido en estos 33 años José Juan Jiménez, Pepe el Perola.

Él, mientras, espera ya prejubilarse y poder sobrellevar los achaques del paso del tiempo. «Solo pido que Dios me de salud y pueda disfrutar a partir de ahora de mi jubilación».