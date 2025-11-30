Atresplayer presenta en Gran Canaria las nuevas series de ficción que no puedes perderte en 2026: el reality de Lola Lolita y lo nuevo de Drag Race All Stars

El docurreality dentro de la casa de la influencer Lola Lolita, la segunda edición de Drag Race España: All Stars o el estreno en streaming de Padre no hay más que uno. La plataforma de contenidos multimedia atresplayer prepara un cóctel de novedades con el debut de su nueva temporada de 2026, con títulos que la cúpula directiva del grupo Atresmedia desveló anoche en el Auditorio de Agüimes y que aspiran a mantener al servicio digital como la «plataforma española líder», con más de 25 millones de usuarios únicos y 700.000 suscriptores alcanzados durante este año.

El resultado de este combinado de ficción televisiva trae a los dispositivos 20 nuevos proyectos, con 15 series originales y exclusivas, además de podcasts como La hermandad, Charlines y Despierta sangre, así como otros formatos experimentales, como los de contenido en vertical y que forman parte de Flooxer, el canal para la generación Z y los millenials de atresplayer. «Lo vamos a pasar muy bien. Aquí en Gran Canaria la gente tiene mucho peligro», bromeó Roberto Leal, periodista y cara reconocible de la televisión como presentador de Pasapalabra, El desafío y Operación Triunfo, quien anoche abandonó un rato el rosco para hacer las veces de conductor de la gala, que comenzó en Agüimes sobre las 21.00 horas.

Estrenos

La plataforma de contenidos digitales de Atresmedia llevó a cabo un repaso por las producciones que verán la luz en los meses venideros y reveló algunas fechas de estreno para las que no habrá que esperar demasiado. Entre ellas está la adaptación de la novela de la presentadora Sonsoles Ónega, Las hijas de la criada (disponible desde hoy domingo 30 de noviembre), y otras para las que habrá que dejar pasar unas semanas, como Los Protegidos: Un nuevo poder (el 14 de diciembre), Padre no hay más que uno: la serie (25 de enero), Rafaela y su loco mundo (15 de febrero), la segunda temporada de Entre tierras (marzo 2026) y La Nena (abril 2026).

Previo al momento en el que se produjeron estos anuncios, desfilaron por la alfombra roja los rostros indispensables de Atresmedia, que se apuntaron este fin de semana a un recorrido de mesas redondas y photocalls por Gran Canaria bautizado como atresplayer Day. Por ahí estuvo un sonriente Arturo Valls, que participa en el experimento cómico de «familia disfuncional» creado por Aníbal Gómez y Ernesto Sevilla, la miniserie nacida del libro El alucinante mundo de Rafaella Mozarella; el fenómeno de los fogones, el reality y las Campanadas de Fin de Año, Alberto Chicote; o el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que anoche, entre mucho glamour, acudió como paisano lagartero a su auditorio municipal y se postuló defensor de los encantos de la isla como plató audiovisual. «Igual nos despiden o salimos por la puerta grande. Gracias por la valentía Atresmedia, esto es el Sirat de las series», ironizó Valls, productor de este experimento.

Además, Roberto Leal anunció un carrusel de otros nuevos proyectos que forman parte de la programación de 2026, y presentó en exclusiva el primer capítulo de la nueva temporada de Los protegidos, serie que recupera ahora la cadena Antena 3 después de su cancelación en 2013. Horas antes, en el marco del atresplayer Day, el Auditorio Alfredo Kraus acogió la premiere de la adaptación en ficción seriada de Padre no hay más que uno, junto a todo su elenco.

El éxito leído en los macrodatos de su director general, Jose Antonio Antón, sitúa a la plataforma del grupo Atresmedia en la cúspide del streaming con eñe, a través de un catálogo de casi medio centenar de producciones propias, más de 30.000 horas de catálogo disponible y suma más de 1.000 horas de emisión en directo a la semana, desde su fundación en 2013 como Nubeox.

Al acumulado de estas horas, minutos y segundos de archivo digital se sumó ayer el despliegue para la retransmisión desde Agüimes, desde donde se pudo seguir una gran gala a a la que acudieron más de 150 profesionales de la industria audiovisual entre actrices, presentadores y periodistas de programas informativos, como Susana Griso o Manu Sánchez Fernández.

Amor de madre

Ahí mismo, y frente a un auditorio abarrotado, Roberto Leal anunció que será protagonista junto a su progenitora Mercedes Guillén en el nuevo reality show de atresplayer y Antena 3, Nos vamos de madre, disponible a partir del próximo enero. A lo largo de cuatro entregas de 50 minutos, ambos visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, cuatro destinos en los que se divertirán juntos explorando sus límites, rompiendo estereotipos, ya que como ella misma reconoció, al programa le llevaron «un poco engañada», pero así ha superado sus miedos. Nos vamos de madre es una producción de Atresmedia en colaboración con Blondloyal.

Otra de las apuestas para el público joven es la influencer de Instagram y Tik Tok Lola Lolita, presente anoche en Agüimes junto al piloto Alonso López, su actual pareja. En este docureality, la influencer abre las puertas de su hogar para presentar Pyjamada, serie que se estrenará en 2026 en Flooxer como una nueva producción original protagonizada por una de las creadoras de contenido más importantes del país. «Una vuelta de tuerca para lo que representan los docurealities», en palabras del director de atresplayer, Emilio Sánchez.

Por otro lado, atresplayer revalidó el éxito de cada domingo de Drag Race España: All Stars confirmando una segunda edición. Y en cuanto a las apuestas más experimentales o locas está Una novia por Navidad, una serie protagonizada por la actriz Marina Baeza y la influencer Carla Flila, de 60 episodios en vertical que sus protagonistas definieron in situ como «un auténtico bollodrama».