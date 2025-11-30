Centenares de clientes acompañan a 'el Perola' en Agaete en el último día de su bar

Al popular bar El Perola, ubicado en el casco del pueblo de Agaete, le quedan pocas horas para echar el cierre después de 33 años en funcionamiento. El establecimiento baja este domingo la persiana de forma definitiva y la despedida está siendo multitudinaria.

Cuando faltaban unos 10 minutos para la una del mediodía, unas 300 personas se encontraban repartidas dentro y fuera del local degustando las que serán las últimas tapas de papas con berberechos, chocos, manises y cervezas que se despacharán a lo largo de esta jornada en el negocio.

Pepe 'el Perola' se convirtió hoy en un reclamo de sus clientes, que le pedían sacarse una foto con él para tenerla de recuerdo mientras recordaban los buenos momentos que han disfrutado a lo largo de todos estos años.

Clientes en el bar de 'el Perola' en Agaete, este domingo0 / La Provincia

La música no ha faltado en la despedida y el grupo Los Muchachos, clientes de siempre de 'el Perola' le han dedicado varias canciones.

Habrá ampliación.