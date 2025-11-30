Un cordero que derrite al bombón

Algo más de media tonelada de cordero lechal, repostería tradicional, quesos y vinos en una carpa con el Roque Nublo de fondo ofreció ayer a sus visitantes Tejeda, que apura las últimas horas para ganar el concurso de Ferrero Rocher al pueblo más bonito de España. En contrapartida a la fiesta gastronómica, un estand invitaba a votar porque el lunes se falla el certamen.

Tejeda se promocionó también bajo un sol radiante, en un evento festivo y de degustación dentro de la novena edición de Entre Corderos y Fogones, actividad impulsada por el Cabildo y la Asociación de Productores de Queso Artesanal del Noroeste de Gran Canaria (Proquenor). Participaron cuatro restaurantes y organizaciones sociales de los municipios de Tejeda, Moya, Guía y Gáldar, que prolongan las jornadas hasta el 15 de diciembre con 18 restaurantes.

Catar cordero lechal llenó calles y entornos del pueblo bajo un sol que no quemaba, pero derretiría un bombón. La mayoría se concentró y abarrotó la gran carpa epicentro de la fiesta junto a los aparcamientos , donde esaban los puestos tanto de cordero como de repostería canaria tradicional, vinos y queso. En medio , mesas enormes y un escenario al fondo.

El acto comenzó pasadas las 12.30, con las actuaciones del cómico maestro Florido y del verseador Yeray Rodríguez, así como con la presentación oficial del presidente del Cabildo Antonio Morales, que habló de lo clave que es el sector en la economía circular y soberanía alimentaria y su compromiso a apoyarla. El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, secundó este mensaje, que tanto agradeció el presidente de Proquenor, José de la Cruz, que hasta le regaló un cuchillo canario al mandatario insular.

El resto, el público, un tanto o prácticamente ajeno a los discursos y con ojos echados al cordero, queso y vino de los mostradores, solo reaccionó al unísono cuando pidieron desde el escenario con el micrófono «votar a Tejeda en el concurso de Ferrero Rocher para elegir al pueblo más bonito de España, ¡a Tejeda!». De repente todos dejaron al cordero un momento solo para irrumpir con sus aplausos , vivas y «¡Tejeda es el más bonito del mundo!», se oyó también. Todo el que estuvo, o casi, acudió al puesto donde una operaria registraba en la tablet nombre, apellidos, email y teléfono para dar su sí a Tejeda.

Jornadas gastronómicas Entre corderos y fogones. / Andrés Cruz

Los puestos repartían sus tapas, previo pago de tres euros el cupón de quesos, vino, repostería o cordero lechal de los restaurantes Asador Grill Yolanda de Tejeda, Sibora de Moya, y de la organizadora, de Guía, con sus mejores propuestas de sus recetas tradicionales del cordero.

El lechal de ayer a degustar tenía apenas dos meses. «Es tiernito y dulce», contaba Pepe, ganadero de Guía en el puesto de Proquenor, que no paraba de servir cuencos con porciones de cordero frito, con papas arrugadas y pan. «Fueron al matadero el jueves los 30 corderos. El viernes ya los teníamos y los dejamos cortados solo con sal, ajo, comino y tomillo. Listo para freír», decía Pepe, que opina que así solo es como mejor se aprecia esta carne. Proquenor, como organizador, preparó 30 corderos de leche, de unos 7 kilos cada uno. A la hora de abrir, el evento quedaba la mitad.

Todos contentos

De los visitantes, unos fueron porque les gustaba el cordero o para sorprenderse como Julia. «Pensé que el sabor era muy fuerte, pero me encantó, está buenísimo». Dorita y Lolo, octogenarios que se trasladaron desde Fagagesto para pasar el día y comer. «Esto no está bueno, es lo mejor», sentenció ella con cara radiante después de haberse comido una de las raciones en salsa.

La repostería tradicional corrió a cargo de Pepita Rodríguez, o abuela Pita, como la llamaban sus nietas de pequeñas «porque no atinaban con mi nombre», relata mientras escacha con tenedor las obleas para las cientos de empanadas empanadillas con el relleno de la masa que elaboró de batata y cabello de ángel durante un mes, tanto almendrados como su licor de limón, que ofrecían en chupitos.

Fue agasajada hasta con una canción del grupo de música, y no dudó en contonearse eso sí, mientras seguía cerrando empanadillas para freír «porque no quedan» decía la colaboradora del estand del comedor del colegio del Carmen de Cáritas de Las Palmas, Elisa Muñoz, que se llevó hasta a sus nietas para ayudar a servir a los que hacían colas. Lo agotaron todo.

También fue novelero el anuncio del participante en el puesto del restaurante Sociedad Cazadores de Gáldar, que comunicó allí mismo que desde el lunes se hará cargo del restaurante desde hace varias décadas regenta René.

«René lleva muchos años y se retira y yo retomo el restaurante el lunes», adelantó su ya sucesor Carmelo Díaz. Él y su mujer mantendrán la receta tradicional del cordero lechal en salsa que han ofrecido cada año. Mientras, Gran Canaria espera el lunes la resolución de los votos que decidirán si Tejeda gana el premio de Ferrero Rocher al pueblo más bonito de España. En los aparcamientos, una de las coordinadoras del evento insistía a cada visitante: «¿Ya votaste? Vamos a ganar este año».n