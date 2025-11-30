Gran Canaria celebra su LVI Día del Árbol con una gran reforestación en la Montaña del Capitán

El Cabildo de Gran Canaria volvió a convocar a ciudadanía, colectivos y entidades dedicadas a la conservación ambiental para conmemorar el LVI Día del Árbol, una celebración que este año tuvo como escenario la emblemática Montaña del Capitán, situada entre los municipios de Gáldar y Moya. La actividad, promovida por la Consejería de Medio Ambiente junto al Grupo Montañero de Gran Canaria y la Fundación Foresta, reunió a más de 150 personas en una jornada marcada por el compromiso con la naturaleza y la recuperación de los espacios forestales insulares.

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, destacó la importancia de mantener vivas estas iniciativas colectivas que integran plantación, educación ambiental y seguimiento técnico en una misma jornada. Subrayó que este tipo de acciones se enmarcan en los programas insulares de restauración ecológica y requieren de “una estrecha colaboración entre instituciones, colectivos y ciudadanía para garantizar intervenciones eficaces y sostenibles”. Para García Brink, el Día del Árbol “refuerza el vínculo entre la población y los espacios naturales, promoviendo la conciencia ambiental desde la participación directa”.

La zona escogida, la Montaña del Capitán, es un enclave estratégico dentro de las áreas que están siendo objeto de recuperación ecológica. Durante la jornada, los equipos formados por voluntarios trabajaron en distintas fases del proceso de reforestación, centrado en la plantación de fayas, pinos canarios y otras especies autóctonas propias de los ecosistemas de medianías. Estas actuaciones tienen como objetivo aumentar la cobertura vegetal, mejorar el hábitat natural y favorecer la resiliencia frente a la erosión y los efectos del cambio climático.

Una de las actividades durante la celebración del LVI Día del Árbol / Cabildo de Gran Canaria

Además de las labores de plantación, los participantes pudieron asistir a varias acciones de formación y sensibilización, en las que técnicos ambientales explicaron conceptos clave sobre gestión del territorio, especies autóctonas, equilibrio ecológico y seguimiento de áreas previamente repobladas. Este enfoque formativo acompañó a la parte práctica para reforzar la comprensión de los retos actuales de la restauración forestal en la isla.

Un legado ambiental en evolución: así ha cambiado el Día del Árbol en Gran Canaria

El Día del Árbol cuenta con una larga tradición en Gran Canaria. Desde que se celebrara por primera vez hace más de medio siglo, la estrategia forestal insular ha evolucionado de forma notable, adaptándose a los desafíos ambientales de cada etapa. Gracias al trabajo continuado del Servicio de Medio Ambiente, se ha producido una transformación significativa en la manera de repoblar y gestionar los bosques de la isla.

En las primeras décadas, la prioridad era clara: incrementar rápidamente la masa forestal. En una época marcada por grandes zonas degradadas y procesos de erosión que preocupaban a técnicos y administraciones, la respuesta fue apostar por plantaciones extensivas, principalmente de pino canario, una especie resistente, capaz de colonizar terrenos difíciles y frenar el deterioro del suelo.

Con el paso del tiempo, especialmente a partir de los años 90, el enfoque ambiental cambió. La conservación de la biodiversidad insular se convirtió en uno de los principales objetivos, lo que impulsó la recuperación de ecosistemas especialmente sensibles, como el monteverde o el bosque termófilo. Estos espacios requieren una combinación más diversa de especies y cuidados específicos, lo que dio pie a plantaciones más seleccionadas y basadas en criterios ecológicos.

Hoy, la estrategia de reforestación en Gran Canaria responde a una visión mucho más precisa. Las grandes plantaciones masivas han sido sustituidas por intervenciones especializadas, donde lo más importante no es la cantidad de árboles plantados, sino la supervivencia, la adaptación y el seguimiento a largo plazo. Los cambios en el clima, el aumento de las temperaturas y la disminución de la disponibilidad hídrica han hecho que el trabajo post-plantación sea tan relevante como el inicial.

El Día del Árbol ya no se concibe solo como una fiesta simbólica, sino como una herramienta que conecta el esfuerzo institucional con la participación ciudadana, fomentando una cultura ambiental amplia y sostenida.

Un compromiso colectivo que se multiplica en toda la isla

El impulso de este tipo de iniciativas ha favorecido que muchas asociaciones, centros escolares y ayuntamientos se impliquen en proyectos propios de restauración ambiental. El Cabildo de Gran Canaria facilita plantas endémicas y asesoramiento técnico a todas las entidades que deseen organizar actividades vinculadas al Día del Árbol. Este apoyo ha permitido que la celebración se descentralice y se multiplique por distintos puntos de la isla, incrementando la participación y fortaleciendo el compromiso con la reforestación.

Cada edición suma nuevos voluntarios y colectivos que se integran en esta labor, lo que evidencia que la ciudadanía mantiene un interés creciente por participar activamente en la conservación del territorio. El Día del Árbol se ha convertido así en un símbolo del compromiso ambiental de la población, además de una herramienta educativa que despierta conciencia en todas las generaciones.

Durante esta edición, la Montaña del Capitán volvió a teñirse de verde gracias a la implicación conjunta de instituciones, asociaciones y voluntariado. Siguiendo los criterios del plan insular, este tipo de acciones se integran en un marco de actuaciones continuas que buscan garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas forestales y fortalecer su capacidad de adaptación frente a los retos ambientales actuales.

Gran Canaria continúa avanzando en su estrategia de restauración ecológica gracias a iniciativas como esta, que combinan acción directa, participación social y ciencia aplicada. El Día del Árbol no solo celebra la naturaleza, sino que recuerda que la protección del entorno es una tarea compartida y esencial para el futuro de la isla.