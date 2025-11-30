Mogán enciende la Navidad con luz, música, sabores y tradición

El municipio de Mogán ha vuelto a demostrar por qué sus celebraciones navideñas se han convertido en una referencia en el sur de Gran Canaria. Con una noche repleta de emoción, actuaciones artísticas, gastronomía local y un ambiente que contagió ilusión desde el primer minuto, el encendido oficial de la iluminación navideña marcó el inicio de una programación que se extenderá hasta el próximo 5 de enero. La cita tuvo lugar en el pintoresco enclave de Playa de Mogán, un escenario que cada año se transforma para recibir la Navidad con su característico encanto marinero.

El acto comenzó en la plaza Doctor Pedro Betancor León, donde un grupo de alegres elfas, pertenecientes al Área de Danza de las Escuelas Artísticas de Mogán, sorprendió al público con una coreografía que despertó sonrisas tanto en pequeños como en adultos. Esta puesta en escena dio paso a ‘Prepar-hadas’, un espectáculo teatral cargado de humor y fantasía interpretado por alumnos y alumnas del Área de Teatro. En él, un grupo de hadas “buenas” trataba sin éxito de activar las luces festivas porque unas hadas “malvadas”, enfadadas por perder unas vacaciones en el último momento, les habían arrebatado su magia.

La historia dio un giro cuando la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, prometió a todas las hadas las ansiadas vacaciones. Tras un ritual simbólico lleno de guiños navideños, la magia volvió y, con ella, el momento más esperado de la noche: la activación del ‘Botón Mágico’. Con un gesto conjunto entre hadas y alcaldesa, el municipio se iluminó por completo. Segundos después, una lluvia de fuegos artificiales desde la playa sorprendió a todos, marcando un inicio de Navidad espectacular y muy emotivo.

Un paseo por la gastronomía y la artesanía local

Después del encendido, las celebraciones se trasladaron al exterior del Puerto de Mogán, donde abrió sus puertas la tradicional Feria de Tapas. El aparcamiento exterior se llenó de ambiente festivo con una quincena de puestos que ofrecían una deliciosa variedad de propuestas gastronómicas elaboradas por restauradores del municipio. Desde creaciones modernas hasta sabores tradicionales, la feria se convirtió en una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local, uno de los grandes atractivos de Mogán.

Junto a la oferta de tapas, puestos de artesanía mostraron el talento de creadores locales que dieron color y personalidad al paseo. Con vistas directas a la bahía, los asistentes pudieron recorrer un espacio que combinaba sabores, productos hechos a mano y un ambiente marino único que solo Playa de Mogán puede ofrecer.

La noche estuvo además acompañada por una banda sonora en directo que prolongó la celebración hasta la medianoche. Artistas como Los 600, Javi Cedrés y el DJ Julián pusieron el ritmo a una velada en la que residentes, visitantes y miembros de la Corporación Municipal compartieron un ambiente de convivencia y disfrute.

Arranca una Navidad con más de 50 actividades

La alcaldesa de Mogán, visiblemente emocionada por la respuesta de vecinos y turistas, expresó sus mejores deseos para estas fiestas e invitó a la ciudadanía a disfrutar de una programación “preparada con muchísimo cariño y pensada para todos los rincones del municipio”. Para ella, la Navidad en Mogán no es solo un calendario de actos, sino una oportunidad para reforzar la convivencia, apoyar el comercio y la creación local, y disfrutar de espacios públicos llenos de vida y celebración.

Con el encendido navideño, Mogán abre oficialmente un programa que incluye más de 50 actividades repartidas entre diciembre y los primeros días de enero. Habrá conciertos, espectáculos infantiles, ferias, talleres familiares, encuentros deportivos, visitas de personajes navideños, eventos solidarios y propuestas pensadas para dinamizar tanto los barrios como las zonas turísticas.

La agenda completa ya está disponible en la web municipal www.mogan.es, donde se pueden consultar fechas, horarios y localizaciones. Este año, desde el municipio se ha hecho un esfuerzo especial por ofrecer una programación variada que conecte con todas las edades y que ponga en valor el espíritu navideño como un espacio de encuentro.

Mogán, un destino que vive la Navidad con identidad propia

La celebración del encendido no solo marca el inicio de la Navidad, sino que se consolida como uno de los eventos más esperados del año tanto por residentes como por turistas que encuentran en Mogán un destino que combina tradición, identidad local y experiencias únicas. La apuesta por integrar la cultura, la música, la gastronomía y la artesanía refuerza la visión de un municipio que valora sus raíces y promueve un modelo de celebración participativo y cercano.

Con cada edición, Mogán demuestra que la Navidad puede vivirse con luz, pero también con creatividad, con comunidad y con una puesta en escena que celebra el talento local. Las luces que ahora iluminan el municipio no solo decoran, sino que simbolizan el arranque de unas semanas donde la ilusión, la participación ciudadana y el espíritu festivo serán protagonistas.