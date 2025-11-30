El Winter Pride 2025 deja un impacto récord de 73 millones en Gran Canaria y consolida su relevancia europea

El Winter Pride 2025, celebrado en el sur de Gran Canaria, ha cerrado su edición con un impacto económico sin precedentes: 72.745.999 euros, según el informe elaborado por el economista colegiado Antonio José Olivera Herrera. Con una asistencia total de 44.000 personas de un centenar de nacionalidades, el evento ha vuelto a destacar como uno de los encuentros socioculturales más importantes del Archipiélago y uno de los principales referentes europeos para el turismo diverso.

La mayor parte del público asistente procedía del extranjero, representando un 70% de visitantes internacionales. El festival generó 356.400 pernoctaciones, con una estancia media de nueve noches, lo que consolidó una intensa actividad en sectores clave como el alojamiento, la restauración, el comercio, el transporte y la oferta de ocio.

Datos clave del impacto

El análisis económico recoge tres grandes bloques:

Impactos indirectos: 45,9 millones de euros vinculados al gasto en hoteles, restaurantes, actividades de ocio y compras.

45,9 millones de euros vinculados al gasto en hoteles, restaurantes, actividades de ocio y compras. Impactos inducidos: 23,7 millones derivados del movimiento económico generado en cadenas de suministro y otros sectores de la economía local.

23,7 millones derivados del movimiento económico generado en cadenas de suministro y otros sectores de la economía local. Gasto directo de los asistentes: Una contribución significativa, que confirma el alto poder adquisitivo del turismo LGTBIQ+.

Uno de los eventos del Winter Pride 2025 en el sur de Gran Canaria. / Javier Castellano

El estudio también destaca que este colectivo se encuentra entre los segmentos turísticos con mayor gasto en destino, algo que refuerza la competitividad de Gran Canaria como destino inclusivo y moderno. Organismos como Turespaña subrayan la importancia del turismo LGTBIQ+ para la diversificación del mercado turístico nacional: https://www.tourspain.es/es-es

Un evento que contribuye a la desestacionalización

La celebración en noviembre convierte al Winter Pride en un factor clave para reducir la estacionalidad turística. En un mes tradicionalmente más tranquilo, el festival actúa como motor económico para el sur de la isla, impulsando a empresas y autónomos en un periodo menos concurrido.

Además de la actividad económica, su capacidad para atraer visitantes internacionales refuerza la imagen de Gran Canaria como destino abierto, diverso y con una oferta cultural consolidada.

Winter Pride 2025 en el sur de Gran Canaria. / Javier Castellano

Repercusión mediática y presencia internacional

La edición de 2025 tuvo una notable proyección mediática. La retransmisión en directo del Pride Walk por La 2 de RTVE alcanzó 114.000 espectadores de media, acumulando 1.432.000 contactos televisivos.

A esto se suma la difusión digital de los artistas participantes, que sumaron una audiencia conjunta de más de 4,3 millones de seguidores en redes sociales, ampliando el alcance internacional del evento.

Valoración de la organización

Para Emiel Wijnberg, director del Winter Pride, estos resultados demuestran que el festival “es mucho más que un evento: es un motor económico, turístico y social que proyecta los valores de Canarias en el exterior”. Según sus palabras, el objetivo es mantener un formato seguro, inclusivo y de primer nivel, que continúe reforzando la posición de Gran Canaria como destino líder en turismo diverso.