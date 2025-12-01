Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a las goteras en el Pabellón de San Fernando de Maspalomas: el Ayuntamiento comienza las obras de impermeabilización

Las obras buscan solucionar las filtraciones causadas por el deterioro de la cubierta y garantizar la seguridad de los usuarios

Operarios realizan las obras de reparación y reposición de la techumbre del Pabellón de San Fernando.

Operarios realizan las obras de reparación y reposición de la techumbre del Pabellón de San Fernando.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana afronta las obras de reparación e impermeabilización de la cubierta del Pabellón Cultural y Deportivo Víctor Miranda Pérez, ubicado en San Fernando de Maspalomas, para garantizar la seguridad y operatividad de una de las instalaciones deportivas más concurridas del municipio.

Las obras, ya en marcha, están encargadas a la empresa especializada Alkorex Proyectos Sostenibles con un coste de unos 80.000 euros, una cifra que ha sido financiada gracias a la colaboración de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria.

Solución de urgencia ante las filtraciones

Esta reparación de la cubierta se plantea como una solución necesaria y de urgencia para atajar los graves problemas de filtraciones e inundaciones que se producían en la instalación durante episodios de lluvia persistente. Estos problemas afectaban tanto a los graderíos como al suelo de la cancha polideportiva, comprometiendo la seguridad de los usuarios y el calendario de actividades.

Tras una inspección técnica, se detalló el avanzado estado de deterioro y mal estado de conservación de la cubierta. Los principales focos de problema eran las planchas de policarbonatos translúcidos de los cuatro lucernarios de la instalación, que se encontraban muy desgastadas por el paso del tiempo, así como amplias zonas metálicas afectadas por la corrosión.

Detalles técnicos de la intervención

El proyecto de mejora consiste en la sustitución de las planchas de policarbonato afectadas por otras nuevas y la dotación de un ajuste hermético más adecuado. Esto se consigue mediante la aplicación de una lámina asfáltica a todas las juntas de tornillería para sellar los posibles puntos de entrada de agua.

