El Cabildo de Gran Canaria ayuda al sector del taxi con 300.000 euros para sufragar gastos corrientes

Los profesionales del sector del taxi de la Isla se beneficiarán también este año 2025 de las ayudas que impulsa el Cabildo de Gran Canaria, que por quinto año consecutivo asigna una partida de fondos, esta vez de 300.000 euros, para subvencionar varios gastos corrientes a los que tienen que hacer los taxistas, según ha informado este lunes el gobierno insular en una nota. Las ayudas se otorgan desde la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, dirigiida por Teodoro Sosa

El Consejo de Gobierno Insular dio su visto bueno a la convocatoria de estas subvenciones, que se concederán en régimen de concurrencia no competitiva y los beneficiarios y beneficiarias recibirán una cuantía máxima de 600 euros por vehículo y persona física titular de licencia municipal de transporte público discrecional en taxis, en una acción con la que la Consejería podrá atender a un total de 500 licencias.

Más en detalle, podrán recibir estos fondos las personas físicas titulares de las licencias municipales para la realización de transporte público discrecional en taxis, en cualquier localidad de Gran Canaria, que se ajusten a dos condicionantes. Así, por un lado, si es un titular de licencia que realiza la explotación de la misma de forma directa, tendrá que estar dado de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos (RETA) y, por otra parte, en el caso de que la explotación sea de una persona interpuesta, al no precisar estar de alta en el RETA, concretamente en los casos de autónomo colaborador, se podrá admitir la cuota de cotización a la Seguridad Social de dicho autónomo colaborador.

La convocatoria de subvenciones establece que los beneficiarios recibirán un máximo de 600 euros por automóvil y persona física

Hay que poner de relieve que estas ayudas se suman a las que también concede la Consejería al sector del taxi, para modernizar la flota de vehículos mediante la instalación de nuevos sistemas de videovigilancia que capten imágenes solo en el interior de los automóviles y que, además, tengan la capacidad de almacenarlas, con los objetivos de incrementar la seguridad de las y los conductores y de sus pasajeros y pasajeras, así como de contribuir a la prevención y la persecución de delitos en este servicio público. Unos propósitos para los que, este año, el Cabildo ha consignado una partida de 518.950 euros que también fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular, a mitad del pasado mes de noviembre.

Trámites por medios electrónicos

Todas y todos aquellos que deseen optar a estas subvenciones tendrán que formalizar la solicitud y los anexos que la acompañan, así como realizar cualquier trámite relativo al procedimiento a través de medios electrónicos, por lo que deberán disponer de sistema de firma electrónica o de sello electrónico, basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, de representante si fueran personas jurídicas, incluido en la lista de 'Prestadores de servicios electrónicos de confianza cualificados' del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. (https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/).

Por último, hay que reseñar que, para la presentación de esas solicitudes, dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, que empezará a contarse a partir del siguiente a la fecha de publicación del anuncio de la formalización de la Adenda al convenio de colaboración con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, la entidad que colabora en la gestión de esta convocatoria, a través de cuya sede electrónica se llevarán a cabo tanto la aportación de toda la documentación como todos los trámites relacionados con la misma.