"Lo echamos a las dos semanas por ofrecer a los niños fichar por la UD Las Palmas", el CD San Juan Tres Palmas sobre Kenneth V.

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles del perfil de Kenneth V., el ojeador de fútbol detenido por pederastia en el caso Fake Manager, y que utilizaba presuntamente su posición como entrenador y preparador físico para embaucar a sus posibles víctimas.

José Sánchez, director deportivo del CD San Juan Tres Palmas, donde el acusado fue contratado como entrenador del cadete, señala que en el caso de su club no llegó a las dos semanas su vinculación laboral con él: "Estuvo con nosotros dos semanas y no llegó a empezar la temporada". "Al parecer estuvo varias temporadas en el RC Victoria, incluso uno de sus responsables cuando se enteraron que había estado con nosotros me dijeron que si les hubiera preguntado me habrían informado de la persona que era", desvela.

El gancho de ir a la UD Las Palmas

Dentro de sus competencias "iba a entrenar al cadete", pero "duró dos semanas, no dio tiempo a mucho más". El motivo que llevó al responsable de la parcela deportiva a prescindir de sus servicios fue que "las cosas que él decía a los niños no tenía mucho sentido atendiendo a la realidad". "No puedes estar ofreciéndole a los niños que te los vas a llevar a jugar a la UD Las Palmas, cuando la realidad está muy alejada a la realidad, le decía a los chicos que se fueran con él porque en un año les llevaba allí", relata Sánchez, quien deja claro que "aquí todos nos conocemos, sabemos como funciona esto y no consiste precisamente en decir que te voy a llevar a la UD, porque por mucho que tú digas eso al final ellos no te van a fichar, tienen su proceso de control".

Ningún indicio relacionado con el abuso sexual

En su opinión se trataba de "una persona con muchas fantasías". A pesar de ess métodos para acercarse a los niños, el directivo del San Juan Tres Palmas deja claro que nunca les llegaron ningún tipo de indicio relacionado con la acusación de pederastia que reae sobre Kenneth V.: "Era muy cercano con ellos, tenía muy buena relación, pero hasta ahí, pero eso no tiene nada que ver con las acusaciones actuales sobre él".

José Sánchez remarca su carácter solitario, indicando que "las veces que lo ví estaba solo siempre, incluso las veces que me reuní con él y le presenté al resto del cuerpo técnico, en ningún momento él me transmitió que fueran a acompañarle ninguna persona, solamente él". "No llegamos prácticamente a tener relación con él, ni yo ni el resto del cuerpo técnico", admite.

"Nos sorprendió cuando vimos la noticia en los medios de comunicación, porque nunca nos hubiéramos pensado esto", concluye.