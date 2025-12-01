Cortes de tráfico en el sur de Gran Canaria: estas son las calles afectadas esta semana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana informa del cierre al tráfico y la prohibición de estacionamiento en diversas calles del municipio durante esta semana con motivo de las obras de rehabilitación de firmes y asfaltados que se extenderán hasta el 9 de diciembre. El alcalde, Marco Aurelio Pérez Sánchez, ha comunicado estas actuaciones mediante la emisión de seis bandos dirigidos tanto a la población residente como a los visitantes de la localidad turística.

Cierres en Campo Internacional y Meloneras

Los trabajos se concentran en las áreas de Campo Internacional, Meloneras, El Tablero y San Fernando de Maspalomas. La programación contempla que, durante el lunes y martes, quede inhabilitada la circulación en la Calle Oceanía, específicamente en el tramo comprendido entre la Avenida del Oasis y la parada de taxis. Además, se actuará en la rotonda que conecta la Avenida Touroperador Neckermann con la Avenida Air Marín en Campo Internacional.

Zona turística

Las obras de asfaltado afectarán también a la zona de Meloneras. El martes se establecerá la prohibición de circular y aparcar entre las siete de la mañana y las siete de la tarde en la Calle Mar de Siberia, a la altura del Hospital San Roque Meloneras y en dirección al Faro de Maspalomas. Esta misma restricción se aplicará el martes y miércoles en la Avenida Cristóbal Colón, concretamente en la rotonda de enlace con el paseo Príncipe de Asturias, que da acceso al centro de convenciones Expomeloneras.

Actuaciones en El Tablero y San Fernando

El plan de rehabilitación de firmes se trasladará también a la zona residencial de El Tablero. Para los días martes, miércoles y jueves, se ha programado el cierre de la Calle Panamá en el tramo entre la calle Paraguay y la Avenida del Barranco, debido a las tareas de reasfaltado.

Por otra parte, en San Fernando de Maspalomas, las obras de reasfaltado se centrarán en la Calle Secundino Delgado. El cierre de esta vía está previsto para los días 2, 3 y 4 de diciembre, y se prolongará hasta el martes 9 de diciembre, cubriendo la totalidad de la calle, desde su inicio en la rotonda de la Avenida Alejandro del Castillo con la calle Islas Canarias, hasta su finalización en la rotonda con la calle Alcalde José Yánez Matos.

El Ayuntamiento pide la colaboración ciudadana para mitigar las posibles molestias que el cierre de las calles pueda generar en el tráfico rodado. El consistorio subraya la necesidad de acatamiento de las instrucciones y la señalización dispuesta por la Policía Local y los operarios de las obras, con el objetivo de garantizar la fluidez y seguridad durante el desarrollo de los trabajos.