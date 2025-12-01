Unión Europea
Gáldar afianza su ciudad sostenible con 685.000 euros
La UE premia al municipio por una buena gestión sostenible y desarollo urbano
El Ayuntamiento de Gáldar ha recibido un ingreso extraordinario de 685.000 euros de la Comisión Europea como reconocimiento a la correcta ejecución y sobrecumplimiento de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) 2014–2020.
Esta cifra se suma a los cinco millones de euros otorgados inicialmente, situando a Gáldar entre los pocos municipios que han completado todas las actuaciones previstas y superado los objetivos marcados, lo que demuestra una gestión eficiente y comprometida con el desarrollo urbano sostenible.
Las inversiones financiadas se centraron en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con proyectos que incluyen la modernización de infraestructuras para la smart city, la digitalización del patrimonio musical local, la rehabilitación de la playa de Sardina y la creación de nuevos espacios públicos. Además, se impulsó la movilidad sostenible mediante la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y la instalación de puntos de recarga, fortaleciendo la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica del municipio.
- Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles
- La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
- La mejor churrería de Canarias está en esta ciudad de Gran Canaria: abierta desde 1959
- Sopa, menús baratos de calidad y bocatas 'petan' un restaurante del polígono hasta los sábados
- Rescatados dos turistas noruegos en Gran Canaria tras ocho horas a la intemperie
- Un crimen en dos segundos: el sicario que asesinó de cinco tiros a Josué, ‘El Conejero’, lo remató en el suelo