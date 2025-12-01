Gáldar afianza su ciudad sostenible con 685.000 euros

El Ayuntamiento de Gáldar ha recibido un ingreso extraordinario de 685.000 euros de la Comisión Europea como reconocimiento a la correcta ejecución y sobrecumplimiento de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) 2014–2020.

Esta cifra se suma a los cinco millones de euros otorgados inicialmente, situando a Gáldar entre los pocos municipios que han completado todas las actuaciones previstas y superado los objetivos marcados, lo que demuestra una gestión eficiente y comprometida con el desarrollo urbano sostenible.

Las inversiones financiadas se centraron en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, con proyectos que incluyen la modernización de infraestructuras para la smart city, la digitalización del patrimonio musical local, la rehabilitación de la playa de Sardina y la creación de nuevos espacios públicos. Además, se impulsó la movilidad sostenible mediante la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos y la instalación de puntos de recarga, fortaleciendo la cohesión territorial, la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica del municipio.