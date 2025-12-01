Los guías turísticos alertan sobre el incremento de carteristas en Gran Canaria

La Asociación de Profesionales de Guías Turísticos de Gran Canaria alerta del incremento de la presencia de carteristas en las varias zonas turísticas de la isla. Una situación que, según el colectivo, está «peor que nunca» y amenaza la tradicional imagen de seguridad de la isla.

La vicepresidenta de la asociación, María Lezcano, con una trayectoria de más de 25 años en la profesión, ha calificado la situación como «peor que nunca». Lezcano explica que el problema se detectó hace unos tres años, pero que lo vivido este último mes ha marcado un punto de inflexión. «Llevamos varias temporadas así, pero como la que hemos empezado en noviembre, nunca», explica. «La pasada semana me intentaron robar en 30 minutos cuatro carteristas», asegura Lezcano.

Camuflados como un turista más

Los guías relatan que los ladrones se presentan como turistas, a menudo en parejas, con mochilas, sombreros y gafas de sol, lo que les permite camuflarse entre los grupos de visitantes. Además, se desplazan en coches de alquiler para una mimetización mayor en el entorno.

En el chat grupal de los guías se relatan incidentes todos los días. Hace dos semanas, varios individuos se subieron a una guagua en La Fortaleza de Santa Lucía en busca de dinero y tarjetas mientras la excursión estaba en el museo. Gracias a que el chófer y el guía identificaron la matrícula del coche con el que se fueron, la Guardia Civil procedió a su detención y recuperó las tarjetas de crédito sustraídas. Los ladrones suelen quedarse con el efectivo y las tarjetas y se deshacen de lo demás. «Es raro el día que no se ven carteras tiradas en papeleras por Vegueta», reconoce una fuente de la Guardia Civil.

La Policía Canaria advierte del aumento de las alertas por sustracción en el norte de Gran Canaria después de identificar la semana pasada, tras la alerta de un guía turístico, a un grupo de cuatro carteristas y detener a uno de ellos después de comprobar que tenía pendiente una orden de detención de un juzgado de Tarragona. Los otros tres reconocieron que se habían desplazado a la isla con el propósito de cometer hurtos. El cuerpo policial sospecha de una actividad coordinada después de identificar de nuevo a los tres carteristas restantes como presuntos autores en nuevos incidentes en Arucas y Firgas.

«Gran Canaria era un destino superseguro, era una de las virtudes que teníamos» María Lezcano — Vicepresidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Gran Canaria

Los «puntos calientes» de los carteristas

Tanto Vegueta como la zona de llegada de cruceristas en el Muelle de Santa Catalina están identificados como dos de los «puntos calientes» con mayor actividad de carteristas para la Asociación de Guías Turísticos. Una lista a la que se ha añadido Santa Lucía de Tirajana este año y que incluye lugares como Teror, Arucas y Firgas.

En este último municipio, donde sólo ejerce un agente, la Policía Local reconoce que «prácticamente todos los días hay un suceso de este estilo». El agente al cargo explica que trata de estar «aunque sea un rato» por la zona de la cascada y los mosaicos, los puntos de mayor atracción turística del municipio, pero que el resto de tareas le impiden estar más tiempo.

«Cuidado carteristas»

Ante el repunte de casos, los guías turísticos han tenido que adaptarse a la situación con la toma de nuevas medidas como una charla de seguridad a los turistas en la guagua o ir con carteles de ‘Cuidado carteristas’ en varios idiomas para alertar no sólo a su grupo sino a los que se desplazan por su cuenta. Lezcano indica que ante estas charlas, la mayor parte comenta que es «como en todos lados», pero se lamenta al recordar que «Gran Canaria era un destino superseguro, era una de las virtudes que teníamos».

Desde la Asociación reclaman más presencia policial y un cambio legislativo. «No puede ser que estén robando seis meses, los mismos, todos los días», lamenta Lezcano.

Tendencia a la baja de los hurtos en Gran Canaria

Pese a la advertencia por el aumento de carteristas, la estadística global de hurtos en Gran Canaria muestra una tendencia a la baja tanto en el acumulado anual como en la proyección más reciente. Según datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio de Interior, en 2024 se registraron 9.862 hurtos, un descenso del 1,2% respecto a los 9.980 de 2023. Este año, con los datos más actualizados hasta septiembre de 2025, el número de hurtos quedó fijado en 7.377, un 0,6% menos que los 7.424 del mismo período en 2024.