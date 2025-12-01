Hispanocan impulsa al mundo rural local en innovación digital

El alcalde del Avuntamiento, José Luis Rodríguez, anunció a puesta en marcha de dos proyectos clave para la incorporación as nuevas tecnologías como motores de desarrollo económico: el Coworking y Salas de Formación: Un espacio de trabajo flexible que comenzará aconstruirse en enero y que será crucial para atraer talento digital a la región. Además, EcoLiving: Hostal para Nómadas Digitales, un alojamiento sostenible que rehabilitaráun edificio histórico, orientado a nómadas digitales y estancias largas, respondiendo a la creciente demanda del mercado digital en Canarias.

Los presentó en el contexto de la jornada de Hispanocan en la localidad, que la sitúa como un referente rural de innovación y cultura en Canarias. Organizada por la Asociación de Intercambio y Desarrollo Aso-H-Can, en colaboración con el Ayuntamiento de Valleseco y el Cabildo de Gran Canaria. Reunió a líderes institucionales, expertos internacionales y empresas tecnológicas en un evento que sirvió de plataforma para discutir el futuro de la tecnología, la economía, la IA y la cultura y la experiencia sensorial inmersiva.

La novedad fue la presentación de Arcan, el Museo Digital al Aire Libre con Realidad Aumentada Geolocalizada, un proyecto innovador quepermitirá integrar las obras de arte de artistas canarios en un espacio accesible a través de dispositivos móviles para potenciar el comercio local y las zonas de interés de Canarias. Además, este proyect "posiciona a la localidad como un hub cultural y tecnológico, uniendo el arte local conlas últimas innovaciones digitales", según Aso-H-can.

El evento reunió a líderes institucionales, expertos internacionales y empresastecnológicas como Microsoft, "creando un punto de encuentro único para el futuro digital y cultural de Canarias" al convertirse "en una plataforma para discutir el futuro de la tecnología, la economía, la IA y la cultura o la experiencia sensorial inmersiva".

Destacó la ponencia de Martín Sciarrillo,conferencista internacional y experto en Inteligencia Artificial (IA) de Microsoft. Plasmó lo que supone para el desarrollo económico y social y subrayó la importancia de regular su uso para asegurar que se utilice de manera ética y beneficiosa.n