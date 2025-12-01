Investigan a un conductor en Mogán por presunta falsificación de la pegatina de la ITV

La Policía Local de Mogán ha abierto diligencias contra un hombre por un presunto delito de falsificación de documento público, tras detectar que su vehículo circulaba con una etiqueta de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) presuntamente manipulada.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de octubre, durante un control rutinario de seguridad vial. Un agente de la Unidad de Seguridad Ciudadana observó que el distintivo adhesivo de la ITV, colocado en el parabrisas del coche, presentaba signos de deterioro y estaba parcialmente despegado, lo que levantó sospechas.

Al verificar los datos en la base oficial, los agentes comprobaron que la fecha troquelada en la pegatina no coincidía con la inspección realmente vigente del vehículo. Tras localizar al titular del turismo, le solicitaron la documentación acreditativa y constataron que la etiqueta correspondía a otro coche.

Según se detalla en el informe policial, el uso indebido del distintivo V-19 —que acredita la superación de la ITV— podría constituir un delito de falsedad documental, por lo que el caso ha sido remitido al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana en el marco de un juicio rápido sin detenido.

Desde la Policía Local de Mogán se recuerda que alterar, falsificar o reutilizar indebidamente los distintivos de la ITV puede tener consecuencias penales, e insisten en la importancia de mantener en regla toda la documentación del vehículo.