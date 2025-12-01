La lluvia vuelve traicionera esta curva de Gran Canaria: el firme mojado provoca un choque en El Goro

El asfalto aún estaba húmedo cuando los dos vehículos colisionaron de frente en una curva cerrada de la GC-140, la carretera general de El Goro, a primera hora de esta mañana. El punto exacto, situado junto a las antiguas instalaciones de la Cartonera Canaria, es bien conocido por los conductores locales como una zona de riesgo, especialmente cuando las lluvias convierten el firme en una trampa invisible.

Según los primeros indicios, el siniestro se habría producido por la pérdida de control de uno de los turismos al tomar la curva con el pavimento resbaladizo. Aunque el impacto fue aparatoso y provocó momentos de tensión entre los ocupantes y los testigos, no se han registrado heridos.

Tráfico colapsado y tensión en la vía

El accidente coincidió con una franja de alta densidad de tráfico, por lo que rápidamente se formó una caravana que afectó también a la circulación en los accesos cercanos al aeropuerto de Gran Canaria.Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia para asegurar la zona y restablecer el flujo vehicular.

La pendiente, la baja visibilidad y la cercanía con instalaciones industriales abandonadas lo convierten en un enclave especialmente delicado cuando llueve. La combinación de agua y velocidad suele ser una de las causas habituales de pérdida de adherencia.