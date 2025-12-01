Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”

La reconocida influencer española Lola Lolita ha compartido en sus redes sociales un contundente relato en el que denuncia una situación de acoso e invasión de su privacidad ocurrida tras aterrizar en el aeropuerto de Gran Canaria. A través de un vídeo, la joven explicó que decidió contar lo sucedido para visibilizar una realidad que, según afirma, se ha normalizado de forma peligrosa en la sociedad.

“Estoy cansada de callar”, afirmó con firmeza al inicio del vídeo. "También sufro como cualquier otra persona", añadió. Su testimonio, más allá del ámbito personal, ha reabierto un debate social sobre los límites del contenido viral, el consentimiento y el respeto hacia las figuras públicas, especialmente mujeres.

Lola explicó que había viajado a Madrid y que, durante el trayecto de vuelta a Gran Canaria, fue despertada en pleno vuelo por un joven que la grababa a escondidas mientras le pedía una foto. A pesar de la incomodidad, accedió. “Siempre digo que sí, aunque esté durmiendo”, comentó, mostrando la presión constante a la que se ven sometidas figuras como ella.

Lo más grave, según detalló, sucedió una vez finalizado el vuelo. Ya cansada, en torno a las 23:30 horas, fue abordada por varios chicos que la grabaron sin su consentimiento mientras se burlaban de ella, publicando luego ese contenido sin pedirle permiso.

“Eso es acoso. Eso es asqueroso”, sentenció, visiblemente indignada. “Me vinieron dos tíos, uno detrás de otro, grabándome y vacilándome. No me conoces de nada, ¿con qué derecho te crees con la libertad de hacer eso?”, se preguntó.

Una crítica clara al machismo social

En su intervención, Lola fue más allá del caso individual para lanzar una crítica a la normalización del acoso hacia las mujeres, tanto en espacios públicos como en redes sociales. Preguntó de forma directa si esa misma situación se produciría si el protagonista fuera un hombre. “¿Tú te crees que eso se lo harían a un tío?”, cuestionó, señalando que muchas veces el silencio o el bloqueo de la víctima es interpretado como consentimiento, cuando en realidad responde al “shock” y la incredulidad.

Asimismo, expresó su asombro ante el apoyo que recibió el vídeo por parte de otras mujeres, incluyendo algunas creadoras de contenido. “Eso no es respeto”, remarcó, criticando duramente a quienes, en su opinión, defienden públicamente actitudes machistas con tal de encajar o ganarse aprobación en redes sociales.

Un mensaje para quienes lo han vivido: “Cuéntalo”

La influencer concluyó su relato animando a otras personas, especialmente mujeres, a no quedarse calladas cuando sufran situaciones similares. Su mensaje fue claro: “Si te ha pasado, cuéntalo. Denúncialo públicamente”. Reclamó más empatía, responsabilidad social y un cambio urgente de actitudes para evitar que este tipo de conductas se sigan perpetuando.

“Basta ya de que los hombres nos humillen y nos ridiculicen en público. Hoy me ha pasado a mí, pero mañana le puede pasar a tu hermana, a tu madre, a tu amiga… ¿También te parecerá gracioso?”, sentenció.

El vídeo ha generado un fuerte eco en plataformas como Instagram y TikTok, donde Lola Lolita acumula millones de seguidores. Numerosos usuarios y creadoras han salido en su defensa, valorando su valentía por alzar la voz. Otros, sin embargo, han puesto en duda la gravedad del suceso, lo que ha reavivado el debate sobre cómo se trivializa el acoso hacia figuras públicas.