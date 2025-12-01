La misión de Gran Canaria en China concluye con acuerdos turísticos y un hermanamiento con la ciudad de Sanya

La misión empresarial y turística del Cabildo de Gran Canaria y la Cámara de Comercio desplazada a China la semana pasada, y encabezada por el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo, y el presidente de la Cámara, Luis Padrón, concluyó con éxito tras la firma de varios acuerdos destinados a impulsar la promoción turística de la isla y captar inversiones estratégicas. Entre los avances logrados destaca el compromiso de hermanamiento y colaboración con la ciudad de Sanya en materia turística, así como acuerdos con las principales agencias de viajes online para promocionar y comercializar paquetes turísticos hacia Gran Canaria, según ha informado este lunes el departamento de Hidalgo.

Augusto Hidalgo, durante una de los actos con las autoridades chinas en una imagen cedida por el Cabildo. / LP/DLP

La delegación insular, integrada también por el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Santiago de Armas, además de técnicos de Turismo de Gran Canaria, desarrolló una intensa agenda de trabajo desde el lunes 24 hasta el domingo 30, con reuniones empresariales y gubernamentales en Pekín, Shanghái, Shenzhen y Sanya, en la isla de Hainan.

"Creemos que ha sido un viaje muy productivo, con una gran implicación por parte de Turespaña, que nos ha apoyado en todas las convocatorias. Hemos contado con un importante respaldo local y hemos sentado las bases para una colaboración muy interesante en el ámbito turístico y empresarial con algunas de las firmas de referencia del país", valoró Hidalgo.

"El horizonte del mercado chino, uno de los que más crece en el mundo, está más cerca que nunca. La conectividad con España ha aumentado significativamente y estos clientes no tienen inconveniente en sumar una conexión adicional para llegar a Gran Canaria", añadió.

En esta línea, el presidente de la Cámara, Luis Padrón, destacó que la Cámara se ha consolidado como un aliado esencial de la administración pública, reforzando el trabajo de entidades como Turismo de Gran Canaria y aportando capacidades técnicas, experiencia y relaciones que enriquecen la proyección exterior de la isla. "Esta labor conjunta contribuye a consolidar el posicionamiento de Gran Canaria como destino turístico de referencia y a impulsar la presencia de nuestras empresas en un entorno altamente competitivo".

Avances en promoción turística

En el ámbito turístico, la delegación se reunió en Pekín con altos cargos de Qunar.com, una de las agencias de viajes online más influyentes del país. La empresa, que comenzó como un metabuscador y evolucionó hacia la reserva directa, cuenta con una cartera de clientes mayoritariamente joven, entre 22 y 35 años, un segmento clave por su alta predisposición a viajar. Con Qunar se firmó un acuerdo de colaboración para reforzar la presencia de Gran Canaria en su plataforma.

El turista chino, caracterizado por un gasto superior a la media, ha pasado a preferir los viajes individuales sobre los grupos organizados. Esto ha incrementado la relevancia de las agencias online como Qunar.com, por lo que el acuerdo podría representar un punto de inflexión para aumentar los cerca de 35.000 visitantes chinos que recibe actualmente la isla cada año.

La delegación fue también recibida por altos cargos de la agencia CTRIP, con quienes se acordó iniciar acciones de promoción y posicionamiento de la marca Gran Canaria. Asimismo, la reunión con CYTS, la principal agencia estatal de viajes, abrió la puerta a una amplia red de empresas privadas interesadas en comercializar paquetes turísticos en ambos sentidos: turistas chinos hacia Gran Canaria y turistas grancanarios hacia China. En este encuentro, Viajes Insular presentó sus servicios como emisor y receptor de visitantes, sentando las bases para un futuro acuerdo de colaboración.

Hermanamiento con la ciudad de Sanya

La misión empresarial posibilitó la firma de una carta de compromiso para el hermanamiento del Cabildo de Gran canaria con la ciudad de Sanya, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos destinos y desarrollar proyectos conjuntos en turismo, comercio, logística, cultura, industria cinematográfica, energía y tecnología de aguas profundas. Ambas partes trabajarán para lograr un acuerdo definitivo que convierta a Gran Canaria y Sanya en regiones hermanas.

Durante el viaje, el vicepresidente insular Augusto Hidalgo conoció de primera mano las políticas del Ayuntamiento de Pekín en materia de vivienda, así como nuevos modelos de infraestructuras viarias y de transporte.

Por último, Hidalgo presidió el acto por el que se formalizó la cesión de un espacio por parte de la administración local de la ciudad de Shenzhen a la Asociación Cultural Sanmao. Este local, cuyo coste será asumido por la parte china, se destinará a la promoción del destino Gran Canaria e incluirá un espacio expositivo con una agenda estable de presentaciones en esta mega ciudad de casi 18 millones de habitantes y asentada muy cerca de Hong Kong. También contará con un área para la exhibición de productos de la isla, con el objetivo de atraer a potenciales turistas y abrir nuevas oportunidades de mercado para empresas y marcas grancanarias.