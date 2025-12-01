Pedro Montesdeoca, histórico del fútbol base grancanario: «Kenneth V. V. era reservado, muy mentiroso y con aires de grandeza»

¿Cómo se enteró de la noticia de la detención por pederastia de Kenneth V. V.?

Me enteré de la noticia por un whatsapp de la gerente deportiva del RC Victoria.

¿Cómo conoció a Kenneth y en qué consistía su relación laboral con él?

El RC Victoria, en su momento, me pidió ayuda por mi experiencia, a través de su presidente, Paco Medina, con su equipo de infantil Preferente, porque estaba mal clasificado. Posteriormente solicité el tener un delegado y este chico, que había estudiado en el IES Felo Monzón, estaba haciendo prácticas para poder sacarse la titulación de Deportes. Aprovechando esa situación comenzó a trabajar conmigo. Siempre fue un chico callado y tranquilito. Le expliqué claramente cuál era su rol dentro de las funciones del cuerpo técnico y él iba haciendo las cosas que le pedía. Tenía por aquel entonces 19 años.

¿Nunca tuvo el rol de entrenador en los equipos en los que coincidió con usted?

Nunca. Mi sorpresa fue cuando vi publicado en algún medio que él era la mano derecha, el asistente, de Juan Manuel Rodríguez en el equipo D de la UD Las Palmas. Él nunca formó parte de ningún organigrama en el club.

¿La participación de Kenneth V.V. en el proyecto de la UD Las Palmas D fue anterior o posterior a la del RC Victoria?

Fue en la misma época. Como él era mi delegado en el RC Victoria y pertenezco al organigrama técnico de la UD Las Palmas, al pedirme que ayudara a Juan Manuel Rodríguez en ese proyecto le incorporé como delegado, pero solo estuvo unos meses, durante 2021. Es un proyecto, el del equipo D, con el que llevamos trabajando ya unos nueve años. Como hacía falta meter a alguien para arbitrar los partidos y él fue árbitro en categoría infantil y benjamín, comenzó a pitar nuestros encuentros y llevar el agua para los chicos. Ese ha sido su rol, nada más.

¿En algún momento supieron que él utilizaba ese paso fugaz por la UD para engañar a sus víctimas y hacerles creer que en menos de un año podrían fichar por el equipo amarillo?

Nunca detectamos nada. Eso era algo que estaba únicamente en su mente.

¿Cómo era su relación con los jugadores y con el resto de entrenadores de la UD?

Ninguna. Se limitaba a pitar los partidos y estaba apartado de ellos. Yo como técnico le expliqué sus funciones. Cuando yo entro con los chicos al vestuario, les doy la charla y diez minutos para que se vistan. Nunca quiero a nadie de mi cuerpo técnico en el vestuario.

¿En el RC Victoria sus labores eran las mismas que en la UD?

Incluso más reducidas, porque en la UD se trataba de chicos incluso más mayores. Por contra, el Victoria empecé con un infantil Preferente, pero en esa primera temporada él todavía no estaba. La siguiente temporada, en la que entrené al cadete B, es cuando él se incorporó conmigo.

¿Por qué se rompió en su momento el vínculo laboral entre ustedes en ambos clubs?

Estuvo conmigo tres temporadas, en el cadete B, cadete Preferente y Juvenil C. En aquel momento Paco Medina, el presidente del Victoria, me pidió que fuera el director de formación del club, pero le comenté que estaba con la UD y que era mucha mochila para mí, porque había ido solo un año para echarle una mano y al final llevaba tres temporadas. Terminé aceptando, por lo que cada vez tenía que encargarle más tareas a Kenneth y poco a poco fue desapareciendo, hasta que decidimos cortar su colaboración.

¿Durante esas tres temporadas nunca le llegó ningún rumor relacionado con los delitos de pederastia que se le imputan?

Nada de nada por parte de ningún niño. Le puedo asegurar que si llego a detectar el mínimo indicio le hubiese denunciado yo directamente a la Policía Nacional. He hecho todos los cursos de la protección del menor en la UD Las Palmas y es mi obligación.

¿Cómo era Kenneth V. V. en el trato personal?

Era una persona muy reservada y muy mentiroso. En más de una ocasión le tuve que dejar claro que con mis años de experiencia a mí no me iba a engañar. Le dije que solo se iba a encargar de recoger los equipajes y de lo que hiciera falta en el campo.

¿En qué le mentía?

En su mente él creía que era el primer entrenador. Cuando yo daba la charla a los jugadores él muchas veces empezaba a gritar voces de ánimo al equipo, asumiendo un rol que no le correspondía. Siempre estaba diciendo que iba a ser mánager profesional y representante. Mis palabras hacia él siempre fueron que se dedicara a estudiar, a formarse para la vida. De buenas a primeras se le veía con aires de grandeza. Cuando él ya desaparece del Victoria fue cuando me enteré que había padres que iban diciendo que les iba ofreciendo contratos a sus hijos. Creo que tenía incluso algún documento oficial falsificado, es algo que supongo que estará investigando ya la Guardia Civil.

¿Contaba con la titulación necesaria para ser representante?

Claro que no. No estaba preparado, no pasó nunca por ningún tipo de formación. En este caso en concreto estamos hablando de estafa. Al parecer también estafó miles de euros con la organización de un partido en El Hierro que nunca llegó a jugarse. Además, en el departamento de formación de la UD Las Palmas, que dirige Tonono, le puedo decir que tenemos un protocolo muy estricto para captar a los jugadores; en mi caso soy captador y puedo enviar a un jugador, pero siempre el que decide en última instancia es Tonono, si entra o no entra. Aquí no hay favoritismos ni nada parecido.