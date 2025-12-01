Las primeras lluvias de diciembre riegan las medianías de Gran Canaria

Las primeras lluvias de esta primera semana de diciembre dejaron este lunes más de 16 litros por metro cuadrado en puntos de las medianías de Gran Canaria y es previsible que persistan de forma débil y ocasional hasta el viernes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también anuncia fuertes rachas de viento a partir de este martes en las cumbres de las islas más montañosas.

Las precipitaciones más intensas se registraron durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, sobre todo en las medianías orientadas al norte, con una máxima de 16,6 litros por metro cuadrado en Valleseco hasta las 21.00 horas y cantidades también apreciables en las estaciones de la Aemet en Teror, los Llanos de la Pez, Cruz de Tejeda o Tafira.

Valleseco registra una máxima de 16,6 litros por metro cuadrado sin causar daños

Ya en la tarde del domingo se recogieron otros 2,2 litros en Valleseco, 2,0 litros en puntos de la cumbre o 1,5 litros en la Plaza de la Feria de la capital, que sumados a las cantidades de este lunes suponen un buen riego para los cultivos de medianías tras un otoño más seco y cálido de lo habitual.

El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, informó de que las precipitaciones en su municipio no causaron daños en la agricultura al no llegar acompañadas de viento. «Si las lluvias son así, ojalá siga cayendo durante seis meses seguidos», apuntó.

Rachas de viento

Aunque no se han emitido avisos, la Aemet no descarta para este martes rachas localmente muy fuertes en cumbres de las islas de mayor relieve a últimas horas. La predicción es de predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del norte de las islas montañosas, con intervalos nubosos en el resto y temperaturas con pocos cambios.

Las precipitaciones con rachas de viento seguirán hasta el viernes

Para este miércoles tampoco se descartan rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve, principalmente a últimas horas. También se esperan lluvias débiles a moderadas en el norte de las islas montañosas, tendiendo a ser de carácter débil y ocasional a lo largo de la tarde. Las precipitaciones serán probables y en general débiles y ocasionales en Lanzarote y en Fuerteventura durante la primera mitad del día, y poco probables en el resto de zonas, con temperaturas con pocos cambios.

El jueves continuará el predominio de cielos nubosos en el norte y nordeste de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en medianías. Intervalos nubosos en el resto de zonas, con presencia de nubes altas, temperaturas con pocos cambios y viento moderado, con intervalos de fuerte en sureste y noroeste.

Nivel de las presas

Las lluvias de la borrasca Claudia en la isla de Gran Canaria, los pasados 12 y 13 de noviembre, dejaron un total de 93.456 metros cúbicos en las presas del Cabildo y elevaron las reservas de agua en los embalses públicos a 506.550 metros cúbicos, el 7,87% de su capacidad total, el 2,15% si se contabilizara la presa de Soria, totalmente vacía por las obras de la central hidroeléctrica de Salto de Chira.

Pese a la euforia por la entrada de agua en los grandes embalses de la cumbre tras varios años sin llover en la mitad sur de la isla, las mediciones realizadas por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria a finales de noviembre reflejan que la precipitaciones caídas durante el paso de la borrasca apenas han aliviado la sequía que sufre la isla.

De las siete presas del Cabildo, solo cuatro de ellas recogieron agua tras correr los barrancos. La de Chira, que también se encuentra en obras por la construcción de la planta hidroeléctrica, recibió 47.649 metros cúbicos, por lo que a principios de este mes de diciembre almacena 101.164 metros, el 1,79% de su volumen total.

La segunda más beneficiada por Claudia fue La Gambuesa, con unas entradas de agua de 30.727 metros cúbicos. Actualmente tiene unas reservas de 278.359 metros cúbicos, al 20,64% de su capacidad, y es la mayor cantidad en un embalse público.

El Mulato, en la cuenca de Mogán, recogió 14.137 metros cúbicos, por lo que su volumen total ascendió hasta alcanzar los 117.023 metros, lo que supone un 15,40 % de su volumen máximo. La cuarta en recibir lluvias fue El Vaquero, ya en el municipio norteño de Artenara, que estaba completamente vacía y ahora almacena 1.049 metros, el 0,39%.

Por contra, los embalses de Ayagaures, Candelaria y Fataga no recogieron lluvias de Claudia y las tres siguen por debajo del 1% de su capacidad, prácticamente vacías.