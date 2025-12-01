Rodolfo Sancho rompe su silencio en Gran Canaria y confirma nuevo thriller con Toni Acosta: “Estoy en racha”
El actor reapareció en un evento de Atresplayer en Las Palmas de Gran Canaria, donde anunció un nuevo proyecto audiovisual, mientras su hijo Daniel espera la resolución de su recurso en Tailandia
La presencia de Rodolfo Sancho en el Atresplayer Day, celebrado este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, coincidió con un momento relevante para su familia, marcado por la situación judicial de su hijo Daniel Sancho en Tailandia. El joven permanece en la prisión de Surat Thani, donde cumple cadena perpetua desde hace cerca de un año y medio tras ser declarado culpable del asesinato del colombiano Edwin Arrieta.
Recurso pendiente en Tailandia
Daniel Sancho continúa a la espera de que la Justicia tailandesa se pronuncie sobre el recurso de apelación presentado hace meses por su abogado, Marcos García Montes, quien solicita la repetición del juicio y una reducción de condena que facilite un futuro traslado a una cárcel española. El caso volvió recientemente a la actualidad tras la publicación en su cuenta de Instagram de un vídeo de una ceremonia tradicional en homenaje a la madre del rey de Tailandia, la reina Sirikit, fallecida días antes. La difusión del contenido, presumiblemente gestionado desde el exterior, generó especulaciones sobre un intento de reactivar el interés mediático en España.
Rodolfo Sancho presenta nuevo proyecto
Al margen de esta situación, Rodolfo Sancho centró su visita a Las Palmas de Gran Canaria en el anuncio de su próximo proyecto audiovisual. El actor participó en el encuentro organizado por Atresplayer para presentar las novedades de la plataforma y confirmó que protagonizará un thriller junto a Toni Acosta. Según adelantó, el rodaje comenzará el 14 de enero, fecha que coincide con su cumpleaños, un detalle que compartió durante su intervención en el evento.
Aparición pública en Gran Canaria
El actor ha sido uno de los protagonistas del 'Atresplayer Day' que Atresplayer ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria para presentar sus principales novedades y reforzar su papel como la plataforma española líder y que más producción local estrena, donde ha presentado su nuevo proyecto: "Un thriller lleno de emoción y suspense" que protagonizará junto a Toni Acosta y que, como ha revelado emocionado, empezará a rodar "el 14 de enero, que es mi cumpleaños".
"Estoy en racha" ha comentado con una sonrisa en esta cita en la que, a pesar de no pasar por el photocall para atender a la prensa como sí han hecho los rostros más populares de Atresmedia, como Roberto Leal, Jorge Fernández, o Gloria Serra, sí se ha dejado ver de lo más relajado y divertido charlando con algunos compañeros de profesión como Luis Fernández.
La reaparición pública de Rodolfo Sancho se produce en un contexto marcado por la atención mediática en torno al proceso judicial de su hijo, cuyo desenlace continúa pendiente de decisión por parte de los tribunales tailandeses.
