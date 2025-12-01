Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tejeda, finalista en la campaña de Ferrero Rocher: el pueblo canario compite por ser el más brillante de la Navidad

La localidad grancanaria se enfrenta a Cudillero (Asturias) y Fuente del Maestre (Extremadura) en la recta final de “Juntos Brillamos Más”, la emblemática iniciativa navideña de Ferrero Rocher.

Vista panorámica de parte del pueblo de Tejeda.

Vista panorámica de parte del pueblo de Tejeda. / juan castro

Bruno Betancor

Tejeda

Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España y joya del interior de Gran Canaria, ha sido seleccionado como uno de los tres finalistas en la duodécima edición de la campaña “Juntos Brillamos Más” de Ferrero Rocher. El concurso anual, que en cada Navidad busca realzar la belleza y el espíritu de pequeños municipios del país, podría llenar de luces y encanto el paisaje tejense este diciembre.

La iniciativa no solo trae un espectacular alumbrado navideño al pueblo ganador, sino que también multiplica su visibilidad turística y dinamiza la economía local, tal y como ha ocurrido en ediciones anteriores. La campaña ha adquirido una notable repercusión mediática y digital en toda España.

En esta recta final, Ferrero Rocher ha anunciado a los tres pueblos que competirán por convertirse en el escenario más brillante de la Navidad:

  • Tejeda (Canarias)
  • Cudillero (Asturias)
  • Fuente del Maestre (Extremadura)

Desde el 1 hasta el 7 de diciembre, estos municipios participan en la fase semifinal del certamen. La elección final se dará a conocer el 17 de diciembre, fecha en la que sabremos cuál será el nuevo pueblo iluminado por Ferrero Rocher.

El poder de la comunidad: ¿cómo votar por Tejeda?

La votación se realiza exclusivamente online a través de la página oficial de la campaña de Ferrero Rocher. Cualquier persona mayor de edad puede apoyar a su pueblo favorito —en este caso, Tejeda— con un solo clic.

Enlace para votar: www.ferrerorocher.com

La participación ciudadana es clave. Cuantas más personas voten por Tejeda, más cerca estará de brillar con el emblemático alumbrado dorado que caracteriza esta campaña.

