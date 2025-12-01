Telde intensifica la búsqueda del vecino de 86 años desaparecido

El Ayuntamiento de Telde mantiene activo su dispositivo de colaboración en la búsqueda de Manuel S. M., vecino de 86 años desaparecido el pasado 25 de noviembre, trabajando de forma coordinada con la Policía Nacional, que mantiene la alerta en toda Gran Canaria. Desde el jueves, efectivos de la Policía Local, Protección Civil y la Unidad de Drones Unidron —especializada en rastreos aéreos y dirigida por el oficial José Juan Florido— realizan inspecciones en las zonas próximas al último punto donde fue visto, especialmente en áreas de vegetación y difícil acceso.

El alcalde, Juan Antonio Peña, trasladó su apoyo a la familia y aseguró que el Consistorio seguirá colaborando con todos los cuerpos de seguridad y poniendo cualquier indicio relevante a disposición de la Policía Judicial, competente en la investigación. Asimismo, el Ayuntamiento agradece la colaboración ciudadana y de los equipos voluntarios, fundamentales para avanzar en el operativo.

Además, la Jefatura de la Policía Local de Telde ha reiterado su plena disposición a continuar trabajando en el dispositivo interinstitucional hasta que la búsqueda concluya, reforzando los recursos necesarios y manteniendo una comunicación constante con los equipos operativos. El Ayuntamiento insiste en la importancia de que cualquier persona que pueda aportar información lo haga de inmediato, ya que cada dato puede resultar crucial para localizar al desaparecido. n