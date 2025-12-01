Colaboración
Telde intensifica la búsqueda del vecino de 86 años desaparecido
El Ayuntamiento coordina acciones con Policía Nacional, Protección Civil y la unidad de drones
El Ayuntamiento de Telde mantiene activo su dispositivo de colaboración en la búsqueda de Manuel S. M., vecino de 86 años desaparecido el pasado 25 de noviembre, trabajando de forma coordinada con la Policía Nacional, que mantiene la alerta en toda Gran Canaria. Desde el jueves, efectivos de la Policía Local, Protección Civil y la Unidad de Drones Unidron —especializada en rastreos aéreos y dirigida por el oficial José Juan Florido— realizan inspecciones en las zonas próximas al último punto donde fue visto, especialmente en áreas de vegetación y difícil acceso.
El alcalde, Juan Antonio Peña, trasladó su apoyo a la familia y aseguró que el Consistorio seguirá colaborando con todos los cuerpos de seguridad y poniendo cualquier indicio relevante a disposición de la Policía Judicial, competente en la investigación. Asimismo, el Ayuntamiento agradece la colaboración ciudadana y de los equipos voluntarios, fundamentales para avanzar en el operativo.
Además, la Jefatura de la Policía Local de Telde ha reiterado su plena disposición a continuar trabajando en el dispositivo interinstitucional hasta que la búsqueda concluya, reforzando los recursos necesarios y manteniendo una comunicación constante con los equipos operativos. El Ayuntamiento insiste en la importancia de que cualquier persona que pueda aportar información lo haga de inmediato, ya que cada dato puede resultar crucial para localizar al desaparecido. n
- Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles
- La familia numerosa del desahucio de Ingenio ya tiene vivienda
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
- La mejor churrería de Canarias está en esta ciudad de Gran Canaria: abierta desde 1959
- Sopa, menús baratos de calidad y bocatas 'petan' un restaurante del polígono hasta los sábados
- Rescatados dos turistas noruegos en Gran Canaria tras ocho horas a la intemperie
- Un crimen en dos segundos: el sicario que asesinó de cinco tiros a Josué, ‘El Conejero’, lo remató en el suelo