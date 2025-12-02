Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agüimes se convierte en un museo al aire libre: tres murales gigantes rinden homenaje a sus vecinos y tradiciones

El proyecto 'Un museo al aire libre' del Ayuntamiento de Agüimes incluye murales que representan el amasado del pan y el labrado de la tierra

Murales de Dailos Socorro en Agüimes.

Murales de Dailos Socorro en Agüimes. / LP/DLP

La Provincia

Agüimes

Tres murales de grandes dimensiones transforman la Avenida Hermanos La Salle de Agüimes en una galería a cielo abierto. Estas obras de arte urbano homenajean a los dos vecinos más longevos del municipio, el amasado del pan y el labrado de la tierra.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento bajo la iniciativa ‘Un museo al aire libre’, busca la integración del arte en el espacio público a la vez que se enaltecen las raíces culturales de Agüimes y se reconoce el esfuerzo de sus habitantes.

Miradas de la memoria local

Uno de los murales más emotivos está dedicado a dos de los residentes más longevos y queridos de la zona. La pintura refleja la mirada de los vecinos Lolita Arias y Chano Sánchez, cuyos ojos ahora lucen con carácter de permanencia en la fachada de uno de los edificios de la avenida. Este detalle subraya la intención municipal de honrar a su gente y al arraigo agrícola de la localidad.

Chano Sánchez, junto a su mural dedicado en Agüimes.

Chano Sánchez, junto a su mural dedicado en Agüimes. / LP/DLP

Los otros dos murales completan esta crónica visual del municipio. Uno de ellos inmortaliza el amasado del pan mientras que el otro describe una estampa clásica y representativa de los trabajadores del campo labrando la tierra, reflejo de la importancia al sector primario en la identidad local.

El artista encargado de dar vida a estas obras ha sido Dailos Socorro, licenciado en Bellas Artes y afincado en la isla. El trabajo ha requerido de varias semanas, dadas las grandes dimensiones y la dificultad técnica que implica trabajar con los salientes de las fachadas, que distorsionan la perspectiva.

Mural homenaje a la agricultura obra de Dailos Socorro.

Mural homenaje a la agricultura obra de Dailos Socorro. / LP/DLP

El ‘Museo al aire libre’ se expandirá a Arinaga

Durante el acto de inauguración, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, recalcó la ambición del proyecto de llevar el arte a la calle para reflejar la identidad municipal. Estuvo acompañado por la concejala de Parques, Jardines y Playas, Juani Martel.

El proyecto ‘Un museo al aire libre’ tiene prevista su expansión con la adición de nuevos murales artísticos en el barrio costero de Arinaga. Se instalará una de las próximas obras en una fachada de la Avenida Polizón, justo frente a la iglesia, y otra se creará en la Casa de la Cultura de la localidad.

