El alcalde de Santa Brígida solicita a Javier Ramírez la entrega de su acta de concejal y exige que comunique su decisión “cuanto antes”

El alcalde de Santa Brígida, José Armengol (Ando Sataute), ha solicitado a Javier Ramírez, concejal de Alumbrado y de Vías y Obras y compañero de partido, que entregue su acta de edil tras cesarlo el pasado viernes por “pérdida de confianza”, después de que saliera a la luz que, en el mes de septiembre, vendió material municipal sin autorización por un importe de 780 euros. Armengol comunicó este martes su decisión y señaló que ya le ha pedido la entrega del acta “de una manera formal”, aunque aún no ha recibido respuesta y aseguró, además, que espera que Ramírez la presente “cuanto antes”.

El alcalde actuó tras recibir, el pasado 20 de noviembre, una denuncia del PP en la que el grupo de la oposición afirmaba que Ramírez presuntamente manipuló, transportó y entregó material de residuos —cables de cobre y aluminio— procedente del almacén municipal a un gestor autorizado sin seguir el procedimiento administrativo establecido. Aunque el portavoz popular, Martín Sosa, aseguró que el rumor sobre las actuaciones del edil le llegó a través de vecinos del municipio y que eso fue lo que le llevó a presentar el escrito, Armengol recalcó este martes que él no tuvo conocimiento de la situación “hasta que el PP se puso en contacto con el Ayuntamiento”.

Inusual y raro

Tras la petición del grupo popular al regidor para conocer cómo se había llevado a cabo la comercialización del material municipal —incluidos los albaranes de entrega en la recuperadora, los tiques de traslado, el importe obtenido y el procedimiento seguido para reintegrar ese dinero en las arcas públicas—, el alcalde remitió a los conservadores la información solicitada. Sin embargo, los populares resaltaron que, apenas cinco días después de requerir esta información al alcalde, el ingreso de los 780 euros ya figuraba en la contabilidad municipal, un hecho que el portavoz del PP calificó de “inusual y raro”.

Armengol señaló además que, en caso de que Ramírez entregue finalmente su acta, la Concejalía de Alumbrado y de Vías y Obras pasaría al siguiente candidato de la lista de Ando Sataute, Francisco Javier Gutiérrez, y resaltó que “no existe ningún reparo” a su incorporación. No obstante, si Ramírez decidiera mantenerse en el pleno, el grupo de gobierno conservaría igualmente la mayoría, pues mantiene nueve ediles —cuatro de Ando Sataute sin contar a Ramírez, tres del PSOE y dos de Unidos por Gran Canaria— frente a los ocho que sumaría la oposición (cinco del PP, uno de Plataforma Vecinal por Santa Brígida, uno de Vox y el propio Ramírez).

Habrá ampliación.