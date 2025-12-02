Arinaga estrena el primer mobiliario urbano impreso en 3D hecho en Canarias

El Paseo del Faro de Arinaga en el municipio de Agüimes luce desde esta semana el primer mobiliario urbano de Canarias construido con impresión 3D de hormigón. Los nuevos bancos y maceteros, diseñados para resistir el viento de la zona, han sido construidos por las empresas canarias Evocons y Prearsa.

La instalación de este mobiliario urbano se enmarca dentro de las obras de adecuación y mejora del Paseo del Faro de Arinaga con el objetivo de integrar la urbanización de nueva construcción con el tejido urbano ya existente. El proyecto global incluye la ampliación de aceras, la eliminación de barreras para facilitar la accesibilidad y nuevas zonas de aparcamiento. Las obras, financiadas de manera íntegra por el Ayuntamiento por un total de 390.835,87 euros, también engloba la renovación de la red de abastecimiento de agua, la ampliación del sistema de riego de parques y jardines y el nuevo alumbrado público, además de la instalación del mobiliario urbano de hormigón impreso en 3D.

Uno de los maceteros impresos en 3D con hormigón instalados en el Paseo del Faro de Arinaga. / Óscar Suárez Photography

Protección contra el viento

El concejal de Urbanismo de Agüimes, Rubén Romero, explica que especificaron en el pliego que el mobiliario urbano debía ser hecho con impresión 3D «para fomentar la tecnología que tenemos aquí en la isla». Además, indica que el propósito de estos nuevos elementos debía generar protección del fuerte viento que azota en la zona. «Es un mobiliario nuevo, con un diseño que existe sólo aquí», añade. Para llegar a los modelos elegidos, el consistorio valoró prototipos diferentes que se probaron en las instalaciones del Polígono de Arinaga con diferentes medidas.

«Casi el 95 por ciento del mobiliario que se instala en Gran Canaria es importado de la Península» Rubén Romero — Concejal de Urbanismo de Agüimes

La idea, explica, «es incorporar y normalizar por parte de la administración las nuevas formas de construcción en la isla». Evocons y Prearsa, las empresas elegidas para este encargo, no sólo son canarias sino que tienen su sede en el municipio. La intención del consistorio agüimense es apostar por utilizar mobiliario que se genere y fabrique en las islas. «Casi el 95 por ciento del mobiliario que se instala en Gran Canaria es importado de la Península, así que tratamos de incentivar que de esta manera se active la economía de la isla y, en este caso, también del municipio al ser empresas con su sede aquí», señala el concejal de Urbanismo. «Es mejor para todos porque reduce transportes, retrasos en suministros y problemas logísticos», añade.

Pionero en la impresión 3D

El Ayuntamiento de Agüimes es pionero en España en el uso de esta tecnología en aras de cumplir con los compromisos públicos de sostenibilidad, eficiencia y transformación social. El consistorio inauguró el pasado 28 de mayo el primer edificio de titularidad pública del país impreso en 3D con aval técnico. El edificio polivalente de la Entidad de Conservación de la Zona Industrial de Arinaga (Ecoaga) fabricado por Evocons con una automatización de hasta el 60 por ciento con el uso de robótica, inteligencia artificial e impresión 3D, es el primero del mundo con ese porcentaje.