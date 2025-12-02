Canarias y Sevilla, unidas con ritmo isleño: así fue el primer vuelo directo de Binter

El aeropuerto vibró antes de despegar. Sonaron los timples, se corearon estribillos y se compartieron sonrisas entre pasajeros, músicos y personal de vuelo. Este lunes, Binter inauguró oficialmente su nueva ruta directa entre Canarias y Sevilla, y lo hizo a ritmo de folclore, con la participación especial de Los Gofiones, quienes convirtieron la sala de embarque en una pequeña verbena.

“Para Sevilla que nos vamos”, anunciaban los integrantes del emblemático grupo canario, agradeciendo a la aerolínea haberlos escogido para acompañar un momento histórico. Y es que esta nueva conexión refuerza no solo los lazos turísticos entre archipiélago y península, sino también el sentimiento de cercanía entre dos tierras que comparten raíces culturales, historia y ganas de vivir.

20 vuelos semanales, aperitivos y conexión gratuita entre islas

Con una programación de 20 vuelos semanales, la ruta conecta Gran Canaria y Tenerife con Sevilla, permitiendo a residentes y visitantes disfrutar de una experiencia cómoda, directa y cuidada al detalle.

Como es habitual en Binter, todos los pasajeros, sin importar la tarifa, cuentan con equipaje de mano incluido, aperitivo gourmet de cortesía y conexión gratuita entre islas, una ventaja diferencial que garantiza que toda Canarias se beneficie de cada ruta nacional.

Miguel Ángel Suárez, director Comercial y de Marketing de Binter, subrayó que esta nueva línea forma parte del crecimiento sostenido de la compañía, que mantiene como prioridad la mejora de la conectividad canaria con destinos de calidad. “Queremos seguir ampliando horizontes sin perder nuestras señas de identidad: cercanía, buen servicio y compromiso con las islas”, explicó.

Doble estreno en Tenerife: Sevilla y Badajoz, más cerca

El mismo día, el Aeropuerto de Tenerife Norte vivió un doble estreno. Además del primer vuelo hacia Sevilla, se inauguró la nueva ruta directa a Badajoz. Ambos actos contaron con la presencia del vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, junto a representantes institucionales y miembros del equipo de Binter.

La aerolínea conecta lugaresy lo hace visible en cada detalle del vuelo inaugural. Desde los obsequios personalizados para los primeros pasajeros hasta el ambiente festivo en el embarque, donde la música tradicional se convirtió en banda sonora de un nuevo comienzo.

El “Modo Canario” despega

“Estamos listos para que disfrutes del #ModoCanario de viajar”, celebró la compañía a través de sus redes sociales, compartiendo imágenes del evento y de los pasajeros sonrientes que se sumaron a esta nueva etapa. Porque volar a Sevilla mucho más si es directo y con sabor a islas, es mucho más que un trayecto.