Gáldar celebra la IX edición de 'Entre Corderos y Fogones' con propuestas culinarias únicas basadas en cordero lechal

Gáldar reafirma su compromiso con el producto local y la cocina de cercanía a través de la IX edición de ‘Entre Corderos y Fogones’, una cita gastronómica que se celebra durante los fines de semana hasta el 15 de diciembre de 2025, y que invita a la ciudadanía a descubrir la versatilidad del cordero lechal en la cocina tradicional y creativa del norte de Gran Canaria.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un esfuerzo colectivo entre el Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos participantes y la Asociación de Productores de Queso Artesanal del Noroeste de Gran Canaria (Proquenor), con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico, dirigida por Tine Martín Ojeda.

Un total de siete restaurantes del municipio se han sumado este año al programa, ofreciendo menús especiales o platos de autor elaborados con cordero lechal de granjas locales, en una apuesta clara por el producto kilómetro cero. Esta carne, considerada una joya de la ganadería insular, será la base para propuestas innovadoras que combinan tradición y creatividad culinaria.

Restaurantes participantes:

Antonio Pinocha (Fagajesto)

Restaurante El Molino (Cruce de Fagajesto)

Sociedad de Cazadores (Gáldar)

La Tasca de Juan Pedro (Gáldar)

La Pizarra (Gáldar)

Hotel Agáldar (centro urbano)

Bar Restaurante Saucillo Casa Pepe (Saucillo)

Cada uno de estos establecimientos ha diseñado recetas originales que permiten al comensal descubrir nuevas formas de disfrutar del cordero, desde guisos tradicionales hasta presentaciones más contemporáneas.

Cartel Entre Corderos y Fogones / La Provincia

‘Entre Corderos y Fogones’ nació en 2017 en Caideros de Gáldar, fruto de una colaboración entre los municipios de Gáldar, Guía y Moya, con el objetivo de promover el consumo de carne de cordero local y fomentar su valorización en el ámbito gastronómico. Desde entonces, la iniciativa ha crecido, convirtiéndose en un referente dentro de las campañas de promoción del producto insular.

El proyecto no solo impulsa al sector primario, sino que también sirve de estímulo al tejido hostelero y turístico del municipio, atrayendo tanto a residentes como visitantes interesados en experiencias culinarias auténticas.

Implicación institucional y sectorial

La concejala de Desarrollo Socioeconómico, Tine Martín Ojeda, ha destacado la importancia de seguir apoyando estas propuestas que vinculan el consumo responsable con el desarrollo económico local. Asimismo, ha señalado que la edición de este año refleja el creciente interés por la cocina de calidad basada en ingredientes de la tierra, fortaleciendo la identidad de Gáldar como destino gastronómico.

Por su parte, desde Proquenor se insiste en el valor añadido que supone acercar al consumidor un producto como el cordero lechal criado en condiciones óptimas en el norte de la isla, lo que garantiza tanto su calidad como su trazabilidad.

Las jornadas se desarrollan cada fin de semana hasta el 15 de diciembre, permitiendo a los comensales planificar su ruta gastronómica a lo largo de varios días. Esta temporalidad escalonada facilita la participación de diferentes públicos y potencia la movilidad dentro del municipio y sus barrios.

Además, esta edición se celebra en un momento idóneo, ya que coincide con la temporada alta de eventos navideños, haciendo de la gastronomía un complemento ideal a las actividades culturales y de ocio propias de estas fechas.