Un hombre en estado grave tras sufrir una agresión en plena calle en Vecindario

La tranquilidad de la madrugada en Santa Lucía de Tirajana se vio interrumpida este 2 de diciembre de 2025, cuando una agresión en plena calle dejó a un hombre gravemente herido. El suceso tuvo lugar en la Avenida de Canarias, a las 03:49 horas, y ha activado un amplio dispositivo de emergencias tras la alerta recibida por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Según la información oficial, una llamada al 112 alertó de la presencia de una persona herida que necesitaba asistencia sanitaria urgente tras haber sido agredida en la vía pública. El CECOES movilizó de inmediato los recursos necesarios, coordinando una intervención rápida y eficaz en el lugar del incidente.

Entre los servicios activados intervinieron una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. Además de la Guardia Civil, encargada de las diligencias correspondientes

Asistencia urgente y traslado al hospital

A su llegada, el equipo médico del SUC encontró a un varón con un traumatismo craneoencefálico severo, lo que indica la gravedad de la agresión sufrida. El herido fue valorado y estabilizado en un centro de salud cercano, para ser posteriormente trasladado en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde continúa ingresado bajo supervisión médica especializada.