Nuevas dudas sobre el origen del vertido de Telde tras un mes con las playas cerradas

Cinco playas de Telde continúan cerradas un mes después de prohibirse cualquier actividad en ellas y cuando se cumplen dos meses desde que un pescador alertó del vertido frente a las costas de Melenara y Salinetas. Mientras, surgen nuevas dudas sobre las causas de la contaminación y tanto el Ayuntamiento como los vecinos reclaman que se hagan públicas todas las investigaciones sobre el origen del derrame y se depuren responsabilidades.

Entre esas pesquisas para determinar el foco del vertido y la sustancia química que provocó la contaminación del litoral, quieren saber qué ha ocurrido con la denuncia de un trabajador de las piscifactorías ante las autoridades de Salud Pública en la que aseguró que desde el mes de septiembre se estaban produciendo muertes de peces dentro de las jaulas marinas a causa de una bacteria.

Representantes del Ayuntamiento de Telde preguntaron por esa denuncia en la segunda reunión del comité asesor del Plateca, el organismo del Gobierno de Canarias encargado de combatir los efectos de la contaminación, y la respuesta de las consejerías autonómicas con competencias en la materia fue que ese no era el lugar para informar de ese asunto.

La denuncia de ese empleado de las piscifactorías, según las fuentes consultadas, sostiene que desde principios de septiembre se había detectado la muerte de unos 5.000 peces al día por un foco bacteriano. Después de recibirse esa denuncia, se han abierto investigaciones por parte de Salud Pública y de la Inspección de Trabajo, pero se desconocen los resultados, al igual que todos los análisis e informes encargados por el Gobierno regional, el Seprona de la Guardia Civil o la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Eso ha llevado al Ayuntamiento teldense a reclamar que se hagan públicos todas esas investigaciones, pues entiende que hasta ahora solo se ha hecho caso a la primera versión de la empresa Aquanaria, en la que apuntaba a un vertido del emisario submarino número 222, de propiedad municipal.

El concejal Juan Francisco Jiménez pidió en el Plateca que se informe sobre la denuncia del empleado de acuicultura

En la segunda reunión del Plateca, el pasado 18 de noviembre, el concejal teldense Juan Francisco Jiménez admitió que quizá ese no fuera el lugar para dirimir las responsabilidades sobre el vertido, pero «sí para aclarar cosas», por lo que preguntó si todavía quedaban peces muertos en las jaulas y quién, cuándo y con qué medios se habían sacado las 1.500 toneladas de lubinas muertas que se trasladaron al vertedero de Juan Grande.

«También nos gustaría saber -continuó Jiménez- qué se sabe de la denuncia de un trabajador de la empresa sobre que ya en septiembre se estaban muriendo peces a causa de una bacteria; si se ha investigado, si Salud Pública tiene algo que decir y dónde se encuentra esa denuncia; y qué análisis se han hecho para saber lo que está flotando en el mar».

A la espera de que desvelen esas investigaciones, así como la que realiza la Fiscalía de Medio Ambiente, las playas de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza continuarán de momento cerradas al baño,según informaron fuentes del Ayuntamiento y de la Consejería de Política Territorial y Emergencias del Gobierno de Canarias. Tampoco hay fecha para una nueva reunión del Plateca.

Por otra parte, el concejal no adscrito del Ayuntamiento de Telde, Héctor Suárez, reclamó al alcalde Juan Antonio Peña que lidere de forma inmediata la exigencia institucional ante el cierre de las playas del municipio, casi un mes después del episodio de mortandad masiva de lubinas en las jaulas marinas de la costa, y que exija la declaración de aumento del nivel de alarma, emergencia y un plan de choque urgente de limpieza a las administraciones competentes para recuperar ya la apertura de las playas cerradas.

Suárez apoyó en el Pleno municipal de noviembre la moción presentada para la defensa del litoral y la salud pública, que se ha solicitado elevar a declaración institucional, pero aprovechó el debate para denunciar la pasividad de Peña y la falta de liderazgo del alcalde en esta crisis medioambiental marina.

«El alcalde de Telde no puede seguir actuando como un espectador más de esta catástrofe. Tiene la obligación de ponerse al frente, exigir soluciones inmediatas a las administraciones competentes y pelear sin descanso por la limpieza de la contaminación y reapertura segura de nuestras playas; Juan Antonio Peña no esta a la altura de esta catástrofe», subrayó Suárez.

