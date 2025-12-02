Un padre bombero salva la vida de su hija de 4 años tras un ahogamiento en Gran Canaria

Una menor de 4 años de nacionalidad sueca lucha por su recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, tras sufrir un grave accidente en el parque acuático del Lago de Taurito, en el municipio de Mogán (Gran Canaria). La niña se encuentra estable dentro de la gravedad, según informan fuentes sanitarias, gracias a una rápida cadena de actuación que comenzó con su propio padre, un bombero profesional en Suecia, quien le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de forma inmediata, según informó Canarias 1.500 KM Costa.

El incidente ocurrió durante el mediodía del lunes, en torno a las 13:30 horas, mientras la pequeña disfrutaba con su familia en uno de los toboganes del complejo acuático. Según las primeras investigaciones, la niña habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza, lo que provocó un traumatismo craneoencefálico severo y la pérdida de conocimiento. En consecuencia, la menor quedó sumergida en el agua, entrando en parada cardiorrespiratoria.

La intervención del padre, que forma parte del cuerpo de bomberos en su país, resultó crucial. Al percatarse del estado de su hija, reaccionó con rapidez y sangre fría: inició la RCP sobre la marcha, maniobra que mantuvo junto con la colaboración del equipo de socorristas del parque acuático, hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El suceso fue presenciado no solo por los bañistas y personal del recinto, sino también por la madre de la menor y sus tres hermanos, todos menores de edad, que se encontraban de vacaciones en la isla. La familia había llegado a Gran Canaria hacía menos de una semana.

Rescate aéreo y atención hospitalaria urgente

La activación del protocolo de emergencia fue inmediata. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó un helicóptero medicalizado, que trasladó a la menor desde el parque acuático hasta el Hospital Universitario Dr. Negrín. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al centro de referencia en cuidados pediátricos intensivos de las islas, el Hospital Materno Infantil de Canarias, donde continúa ingresada.

En el operativo participaron activamente la Guardia Civil, la Policía Local de Mogán, Bomberos, Protección Civil y varios equipos sanitarios del SUC. La coordinación de estos cuerpos y la alta profesionalidad del personal sanitario fueron determinantes para evitar un desenlace trágico.

Aunque su estado sigue siendo grave, la niña permanece estable y con vigilancia constante por parte del equipo de cuidados intensivos pediátricos. Se espera que en los próximos días se pueda valorar con mayor precisión el alcance neurológico del accidente, dada la severidad del traumatismo craneal y el tiempo que estuvo inconsciente bajo el agua.