La Policía Nacional acerca su labor a estudiantes de Seguridad del IES Tony Gallardo con una jornada formativa

La Policía Nacional ha celebrado una jornada formativa con alumnado del Instituto de Educación Secundaria Tony Gallardo, en la que participaron 15 estudiantes del segundo curso del ciclo medio de Técnico en Seguridad y dos docentes del módulo “Vigilancia y Seguridad”.

La actividad tuvo lugar el pasado 17 de noviembre en la Comisaría de Distrito Norte de Las Palmas de Gran Canaria, y se estructuró en cuatro ponencias especializadas, además de demostraciones prácticas y exposiciones de material técnico utilizado en situaciones reales.

El objetivo fue acercar la labor policial a los futuros profesionales del ámbito de la seguridad privada, ofreciéndoles una experiencia directa con distintos cuerpos operativos. La iniciativa fue organizada por la Delegación Provincial de Participación Ciudadana.

Jornada formativa por la Policía Nacional / LP/DLP

Cuatro ponencias impartidas por unidades operativas

La formación teórica se desarrolló en las instalaciones de la Asociación de Veteranos de la Policía Nacional, habilitadas como aula con medios audiovisuales. Las charlas fueron impartidas por responsables de las unidades de Seguridad Privada, UPR (Unidad de Prevención y Reacción), CIMACC (Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control) y TEDAX (Técnicos en Desactivación de Explosivos).

Cada intervención ofreció una visión detallada de los procedimientos, recursos y ámbitos de actuación de estas unidades especializadas, despertando gran interés entre los asistentes.

Prácticas de escolta y material explosivo

Tras las ponencias, los alumnos presenciaron una demostración práctica de escolta de personalidades a cargo de la UPR en el patio interior de la comisaría. Posteriormente, la unidad TEDAX presentó parte de su equipamiento y explicó las funciones básicas de intervención ante artefactos explosivos, utilizando material técnico real en una zona acotada del aparcamiento.

Jornada formativa en el IES Tony Gallardo / Policía Nacional

Compromiso con la formación y la prevención

La Policía Nacional mantiene una colaboración activa con centros educativos de Canarias, dentro de su compromiso por fomentar la cultura de la seguridad ciudadana, prevenir conductas de riesgo y acercar la realidad profesional de las fuerzas y cuerpos de seguridad a los jóvenes.

Este tipo de iniciativas contribuye a despertar vocaciones, fortalecer la confianza en las instituciones y formar una ciudadanía más informada y comprometida.