La Policía Nacional desmantela un activo punto de venta de droga en El Tablero

Los agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto negro de venta de drogas en El Tablero, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tras una investigación iniciada meses atrás por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Maspalomas.

El operativo es resultado de una actuación prolongada que se activó tras recibir múltiples quejas vecinales alertando del constante tránsito de personas hacia un domicilio del barrio y de la aparición de episodios violentos protagonizados por sus ocupantes. La situación había generado una creciente alarma social en la zona.

Tras semanas de vigilancia discreta y labores de seguimiento, los agentes confirmaron que la vivienda se utilizaba como centro de almacenamiento, manipulación y distribución de diversas sustancias estupefacientes.

En la madrugada del pasado 24 de noviembre, y tras obtener el correspondiente mandamiento judicial, la Policía Nacional accedió al inmueble, donde procedió a la detención de tres personas,dos hombres y una mujer, que se encontraban en su interior.

Durante el registro, los agentes incautaron cocaína, metanfetamina, hachís y marihuana, además de diversas armas blancas, material para el pesaje y dosificación de la droga, y múltiples objetos de procedencia dudosa.

Con esta operación, la Policía Nacional responde al malestar vecinal existente en El Tablero y pone fin a una actividad delictiva que afectaba de forma directa a la convivencia y la seguridad del barrio. Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias.