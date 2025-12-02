El restaurante de Gran Canaria que ha conquistado a Susanna Griso: una experiencia gastronómica única frente al mar

La presentadora Susanna Griso, un rostro habitual en las mañanas de Antena 3 al frente de Espejo Público, visitó Gran Canaria por motivos laborales. Sin embargo, no dudo en sacar tiempo libre para disfrutar de un plan con amigos y visitar uno de los restaurantes más famosos de Maspalomas.

En sus redes sociales dejó claro, a través de un breve mensaje, las ganas que tiene de volver a repetir la experiencia, mencionando directamente a El Senador, el restaurante donde disfrutó y que le dejó con un gran sabor de boca.

Vistas y sabores del mar

El restaurante El Senador se reinventa con diversión junto al mar, combinando gastronomía, espectáculos y ambiente en un entorno inmejorable frente a la playa de Maspalomas.

Un entorno acogedor que se disfruta gracias a una exquisita comida frente al mar, acompañado por el sonido de las olas y una propuesta gastronómica que rinde homenaje a los sabores del atlántico.

En la carta destacan los arroces de autor, el atún rojo premium (mejor tapa de España 2023), los postres caseros y una selección de vinos canarios, además de referencias nacionales e internacionales.

El establecimiento también dispone de opciones vegetarianas y veganas, adaptándose a todos los gustos. Además de un menú infantil para os más pequeños y menú de grupo para disfrutar de un plan con amigos a pie de playa.

Déjate envolver por la brisa marina y el sabor auténtico de lo extraordinario / Instagram

Una experiencia para disfrutar

El Senador Beach House no solo es un restaurante, sino un lugar pensado para disfrutar de experiencias completas junto al mar. Además, su propuesta de ocio, ofrece espacios para celebraciones privadas, cócteles o eventos, con menús personalizados y un servicio cuidado al máximo detalle.

El restaurante se encuentra en el Paseo del Faro, 38, Maspalomas (Gran Canaria). Abre todos los días de 10:30 a 00:00 horas, ofreciendo desde primera hora brunch, pasando por comidas frente al mar y cenas acompañadas de espectáculos junto al Atlántico.

Las reservas se realizan a través de la página web oficial del restaurante.