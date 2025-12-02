Santa Brígida recupera ocho veredas históricas para la III edición del Trail Pino Santo

La III edición del Trail Pino Santo no solo promete una emocionante jornada deportiva este sábado, 6 de diciembre, sino que también pone en valor un ambicioso proyecto social: la recuperación de ocho veredas históricas que atraviesan los barrios de Las Meleguinas, Pino Santo Bajo, Pino Santo Alto y El Piquillo. Este proyecto, impulsado en 2023 por la Asociación de Vecinos La Caldera de Pino Santo Alto, se ha consolidado como un ejemplo de cooperación entre instituciones y vecindario.

En los últimos meses, el Cabildo de Gran Canaria, junto a los ayuntamientos de Santa Brígida y Vega de San Mateo, ha coordinado un plan de limpieza y rehabilitación de senderos tradicionales que ha permitido devolver a la vida ocho caminos históricos fundamentales para entender la movilidad y la historia del territorio.

«El pago de Pino Santo es un territorio amplísimo que antaño estaba surcado por veredas, sendas y caminos”, explica Cristian Ortiz, presidente de la Asociación de Vecinos La Caldera de Pino Santo Alto. “Por fin vemos los frutos de tanto esfuerzo, el apoyo de las instituciones y cómo los vecinos pueden disfrutar de este patrimonio y conocer mejor su entorno».

Ocho caminos históricos recuperados

La transformación del territorio ha sido silenciosa pero profunda. En Las Meleguinas, se ha recuperado el antiguo Camino del Santísimo y la ruta que une el Toscón de La Vizcaína con Lomo Los Ajos, así como el tramo que desciende hasta Pino Santo Bajo. Allí también han vuelto a lucir el Camino de La Herradura y el de El Campanario, fundamentales para preservar la memoria de la zona.

En Pino Santo Alto, el histórico Camino de El Cortijo vuelve a conectar Lomo Carrión con el Barranco Merdejo, mientras que los vecinos han restaurado de manera voluntaria los senderos de Casas Nuevas y El Pilón. Por su parte, el antiguo camino de Las Laderas ha sido reacondicionado desde Era La Tosca, completando una red de rutas que incluye la conexión entre Era La Tosca y Pozo Juan Martel, y entre Las Laderas y la Cruz de La Caldera.

El tramo más complejo se encontraba en El Piquillo, donde el Camino Real de Pino Santo estaba parcialmente desaparecido bajo derrumbes de muros de piedra seca. Su reconstrucción exigió paciencia y rigor, y gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Vega de San Mateo y el Cabildo, se ampliaron los trabajos a las zonas de Llanos de Los Frailes y Los Corraletes.

309 participantes de 13 nacionalidades

La carrera reunirá este año a 309 participantes, de los cuales 243 competirán en la modalidad de Trail y 66 en la de senderismo, incluyendo 25 residentes del municipio que lucharán por el Trofeo SMDSB. La mayoría procede de España, pero también habrá corredores de Alemania, Reino Unido, Cabo Verde, Finlandia, Holanda, Honduras, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Venezuela. Entre los participantes nacionales destacan corredores de A Coruña, Albacete, Barcelona, Lanzarote, Murcia, Vizcaya, La Palma, Tenerife y La Gomera.

El Trail Pino Santo se consolida así como un ejemplo de cómo deporte, cultura y patrimonio pueden unirse para revitalizar la historia local y fomentar la participación ciudadana, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de descubrir la riqueza de los paisajes y senderos de Gran Canaria.