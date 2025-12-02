Valsequillo pone en marcha una ludoteca durante Navidad para facilitar la conciliación

El Ayuntamiento de Valsequillo pone en marcha un servicio gratuito de "Ludoteca de Navidad" para apoyar la conciliación familiar y laboral de los vecinos del municipio durante las festividades. Este programa se desarrollará en el periodo no lectivo, ofreciendo una solución a las familias que trabajan mientras sus hijos disfrutan de las vacaciones escolares.

Fechas y horarios de apertura

La ludoteca estará operativa desde el 22 de diciembre hasta el 2 de enero de 2026, excluyendo únicamente los días festivos. Esta cobertura abarca la mayor parte del parón escolar de la Navidad 2025-2026, permitiendo a los padres y madres mantener su actividad laboral con la tranquilidad de que sus hijos están atendidos. El objetivo principal de la Concejalía es seguir fomentando la corresponsabilidad familiar en el municipio.

La iniciativa está dirigida a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 13 años y el horario de funcionamiento se ha establecido de 8:00 a 14:00 horas, un tramo matinal que cubre las necesidades esenciales de conciliación laboral.

Servicio gratuito pero con plazas limitadas

Las actividades se desarrollarán en un entorno específicamente adaptado para garantizar el bienestar y disfrute de los participantes. La programación incluirá una variedad de actividades lúdicas, educativas, recreativas y culturales. El servicio es totalmente gratuito para todas las familias empadronadas que deseen inscribir a sus hijos. Para formalizar la reserva de plaza, los interesados ya pueden contactar a través del número de teléfono 676 757 597.

Las plazas de la ludoteca son limitadas y serán asignadas siguiendo un estricto orden de inscripción. Esta medida busca asegurar la calidad del servicio y la correcta atención de los monitores a cada grupo de edad, por lo que el consistorio recomienda a las familias realizar la gestión de la matrícula lo antes posible.