Casi 30 millones de euros para construir 126 viviendas públicas: el Gobierno y el Cabildo firman un convenio para edificar nuevas casas en tres municipios de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo, que dirige Augusto Hidalgo, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), han formalizado un convenio interadministrativo para impulsar la construcción de 126 viviendas públicas de alquiler asequible en cinco promociones en la isla de Gran Canaria ubicadas en los municipios de Gáldar, Santa lucía de Tirajana y Santa María de Guía.

El acuerdo, que ha sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias, establece una subvención directa y plurianual de 10 millones de euros aportados por el Consorcio de Vivienda de Gran Canaria, que complementa la financiación autonómica y estatal prevista, permitiendo activar una inversión total de 29.269.779,14 euros para estas actuaciones incluidas en el Programa de Construcción de Vivienda de Alquiler Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos Next Generation.

Todas ellas se desarrollarán en régimen de alquiler asequible, y tendrán un plazo máximo de ejecución de 48 meses desde la firma del convenio, tal y como establece el texto publicado. El convenio será firmado próximamente por ambas administraciones.

Trabajadores de la construcción en un edificio que se levanta en la capital grancanaria. / Andrés Cruz

El vicepresidente y responsable del área de Vivienda en el Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha asegurado que para el Gobierno insular es "crucial" impulsar políticas de vivienda eficaces para intentar solventar uno de los problemas que más preocupa a la ciudadanía de la isla. "El Gobierno de progreso del Cabildo tiene muy claro que la vivienda está en el eje de nuestra gestión y por eso estamos firmando convenios con diversas administraciones para impulsar la construcción de nueva vivienda pública en la isla", ha afirmado Hidalgo, "el que hemos firmado con el Gobierno de Canarias, a través del ICAVI, es uno de los más importantes ya que con nuestra financiación se da un impulso decisivo a la construcción de un centenar de nuevas viviendas públicas en varios municipios grancanarios".

Cooperación entre administraciones

El consejero regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha apuntado que "acuerdos como estos refuerzan la cooperación entre administraciones para acelerar la construcción de vivienda pública en Gran Canaria. Este convenio nos permite sumar recursos para ofrecer soluciones reales y asequibles a los canarios y canarias que lo necesitan".

Asimismo, ha destacado que "seguimos avanzando en la hoja de ruta del Gobierno de Canarias, al mismo tiempo que, reforzamos nuestra apuesta por los municipios rurales, donde la falta de vivienda también condiciona al desarrollo económico y social, garantizando que estas inversiones contribuyan a fijar población y generar oportunidades".

Por su parte, el director del ICAVI, Antonio Ortega, ha valorado la colaboración institucional alcanzada con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y ha afirmado que "hemos dado un paso decisivo para reforzar el parque público de vivienda en Gran Canaria y para garantizar nuevas promociones de alquiler asequible en municipios donde la demanda es especialmente elevada".

El convenio fija una aportación de 10 millones de euros por parte del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, distribuidos entre 2025 y 2027, mientras que el Instituto Canario de la Vivienda asume la promoción, licitación y ejecución de las obras.

Del total de la inversión, 14.220.303,14 euros, el 48,59%, será aportado por el Instituto Canario de la Vivienda; 5.049.476 euros, el 17,25%, corresponde a fondos PRTR del Gobierno de España y, 10 millones de euros, el 34,17%, procede del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.