Alerta por el incendio de varios camiones en la zona industrial de Las Rubiesas, en el municipio de Telde

El suceso ha tenido lugar en la mañana de este miércoles cerca del tanatorio y hasta el lugar se han desplazado varios vehículos de bomberos

Enorme columna de humo por el incendio de varios camiones en Telde

Enorme columna de humo por el incendio de varios camiones en Telde

Las Palmas de Gran Canaria

El incendio de varios camiones en la mañana de este miércoles en la zona industrial de Las Rubiesas, en el municipio grancanario de Telde, ha dejado una enorme columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia.

El incidente ha tenido lugar cerca del tanatorio. Al menos, dos camiones de bomberos de Telde se han trasladado al lugar para apagar el fuego.

Hasta el lugar han acudido también efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional de Telde.

Incendio de varios camiones en Las Rubiesas en Tede

Incendio de varios camiones en Las Rubiesas en Tede

Incendio de varios camiones en Las Rubiesas en Tede / La Provincia

Habrá ampliación.

