Alerta por el incendio de varios camiones en la zona industrial de Las Rubiesas, en el municipio de Telde
El suceso ha tenido lugar en la mañana de este miércoles cerca del tanatorio y hasta el lugar se han desplazado varios vehículos de bomberos
El incendio de varios camiones en la mañana de este miércoles en la zona industrial de Las Rubiesas, en el municipio grancanario de Telde, ha dejado una enorme columna de humo negro visible desde varios kilómetros de distancia.
El incidente ha tenido lugar cerca del tanatorio. Al menos, dos camiones de bomberos de Telde se han trasladado al lugar para apagar el fuego.
Hasta el lugar han acudido también efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional de Telde.
Habrá ampliación.
- Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
- La mejor churrería de Canarias está en esta ciudad de Gran Canaria: abierta desde 1959
- Sopa, menús baratos de calidad y bocatas 'petan' un restaurante del polígono hasta los sábados
- Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”
- Un crimen en dos segundos: el sicario que asesinó de cinco tiros a Josué, ‘El Conejero’, lo remató en el suelo
- Hallado el cadáver de un hombre joven en la playa de Bocabarranco