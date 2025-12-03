Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta por el incendio de varios camiones en el municipio de Telde

El suceso ha tenido lugar en la mañana de este miércoles y hasta el lugar se han desplazado varios vehículos de bomberos

Enorme columna de humo por el incendio de varios camiones en Telde

Enorme columna de humo por el incendio de varios camiones en Telde

Las Palmas de Gran Canaria

El incendio de varios camiones en la mañana de este miércoles en el municipio grancanario de Telde ha generado confusión respecto a su ubicación, después de que algunas informaciones apuntaran erróneamente al Parque Empresarial Melenara (Las Rubiesas) como el lugar del suceso.

Según confirman fuentes del propio parque empresarial, el siniestro tuvo lugar fuera del perímetro legal, urbanístico y empresarial de la entidad. El fuego afectó a vehículos pesados estacionados en un terreno aislado y sin denominación oficial, cercano al tanatorio de Las Rubiesas, pero sin ninguna vinculación con el parque empresarial ni con las empresas que operan dentro de él.

Despliegue de emergencias y visibilidad del humo

El incendio, de origen aún no determinado, provocó una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos del municipio y generó alarma entre los conductores que circulaban por la zona industrial de Telde. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones de bomberos de Telde, así como efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que intervinieron para controlar la situación y evitar riesgos mayores. El incendio ha sido contenido y no se han reportado daños personales.

Incendio de varios camiones en Las Rubiesas en Tede

Incendio de varios camiones en Las Rubiesas en Tede

Incendio de varios camiones en Las Rubiesas en Tede / La Provincia

Habrá ampliación.

