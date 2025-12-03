Alerta por el incendio de varios camiones en el municipio de Telde
El suceso ha tenido lugar en la mañana de este miércoles y hasta el lugar se han desplazado varios vehículos de bomberos
El incendio de varios camiones en la mañana de este miércoles en el municipio grancanario de Telde ha generado confusión respecto a su ubicación, después de que algunas informaciones apuntaran erróneamente al Parque Empresarial Melenara (Las Rubiesas) como el lugar del suceso.
Según confirman fuentes del propio parque empresarial, el siniestro tuvo lugar fuera del perímetro legal, urbanístico y empresarial de la entidad. El fuego afectó a vehículos pesados estacionados en un terreno aislado y sin denominación oficial, cercano al tanatorio de Las Rubiesas, pero sin ninguna vinculación con el parque empresarial ni con las empresas que operan dentro de él.
Despliegue de emergencias y visibilidad del humo
El incendio, de origen aún no determinado, provocó una intensa columna de humo negro visible desde varios puntos del municipio y generó alarma entre los conductores que circulaban por la zona industrial de Telde. Hasta el lugar se desplazaron dos camiones de bomberos de Telde, así como efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, que intervinieron para controlar la situación y evitar riesgos mayores. El incendio ha sido contenido y no se han reportado daños personales.
Habrá ampliación.
- Llega la lluvia a Canarias: la Aemet avisa de más nubes y descenso térmico este miércoles
- Reabre la mítica tienda de aceite y vinagre de Teror: así es su combinación de tradición y modernidad
- Los sicarios mataron a ‘El Conejero’ por error al confundirlo con otro hombre
- La mejor churrería de Canarias está en esta ciudad de Gran Canaria: abierta desde 1959
- Sopa, menús baratos de calidad y bocatas 'petan' un restaurante del polígono hasta los sábados
- Lola Lolita denuncia acoso al aterrizar en Gran Canaria: “Esto no es gracioso, es asqueroso”
- Un crimen en dos segundos: el sicario que asesinó de cinco tiros a Josué, ‘El Conejero’, lo remató en el suelo
- Hallado el cadáver de un hombre joven en la playa de Bocabarranco