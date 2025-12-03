El Cabildo de Gran Canaria aprueba el Presupuesto de 1.055 millones con los únicos votos de NC y PSOE

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este miércoles el Presupuesto de la Isla para el año 2026, que asciende a 1.055 millones de euros, con los 15 votos del gobierno de Nueva Canarias-FAC y el PSOE y el rechazo de los 11 consejeros de los tres grupos de la oposición -PP, CC y Vox-, que vieron desestimadas sus tres solicitudes de devolución y todas las enmiendas parciales.

No hubo sorpresas en el Pleno extraordinario de las Cuentas del próximo año, que salieron adelante tras poco más de una hora de debate y con la ausencia de tres consejeros por enfermedad, una de NC (Minerva Alonso) y dos del PP (Aurora del Rosario y Daniel Reyes).

Antes de las votaciones, y tras las habituales confrontaciones entre los portavoces del gobierno y la oposición, el presidente Antonio Morales intervino para defender el Presupuesto y reprochar a CC y PP que insistan en las comparaciones con el Cabildo de Tenerife, donde gobiernan ambos partidos, cuando la “gran mayoría” de los datos económicos, sociales y medioambientales son favorables en Gran Canaria.

Por las alusiones durante el debate, en particular por las críticas por la escasa inversión en vivienda y centros sociosanitarios, Morales recordó que las competencias para construir casas de protección pública o instalaciones para personas dependientes son del Gobierno de Canarias, aunque el Cabildo se ha tenido que hacer cargo de muchos de esos gastos en los últimos años por no hacerlo el Ejecutivo autonómico de Fernando Clavijo.

“No me gustan las comparaciones porque cada isla tiene su rumbo”, manifestó el presidente antes de aportar algunos datos de las organizaciones empresariales y del Consejo Económico y Social de Canarias “ante la insistencia por parte de CC en comparar a Gran Canaria con Tenerife”. Así, preguntó a la portavoz nacionalista, Vidina Cabrera, si ese examen a las dos islas capitalinas “se refiere al vertido de aguas fecales al mar, con numerosas sanciones de la Unión Europea a Tenerife por estar vertiendo continuamente y ninguna a Gran Canaria”.

Respecto a las críticas a la política de atención social, también le preguntó si conoce alguna otra isla que tenga un Plan Sociosanitario de 1.600 millones, casi 2.000 millones si se le suman acuerdos con las organizaciones del tercer sector para 400 plazas. Igualmente, si se pueden comparar con Gran Canaria los colapsos diarios de tráfico que se producen en Tenerife. Sobre otro de los argumentos de CC para rechazar el Presupuesto, la menor inversión en Juventud y Educación, sostuvo que el paro juvenil en el último año ha descendido un 12'6% en Gran Canaria y en Tenerife solo un 5,5%, mientras que la población en riesgo de pobreza y exclusión es de 329.000 personas aquella isla y 263.000 en Gran Canaria.

