Feria del Aguacate de Mogán: más de cinco mil kilos de «oro verde» se ponen a la venta en Arguineguín

El domingo 14 de diciembre, el municipio grancanario de Mogán celebra la décima edición de la Feria del Aguacate en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín. Una jornada en la que los agricultores locales pondrán a la venta más de cinco mil kilos del conocido como ‘oro verde’ del municipio a un precio de entre cinco y diez euros el kilo, dependiendo de la variedad. Además, el sector primario moganero sumará a la oferta para los visitantes 2.500 kilos de naranjas, otros tantos de mangos, y también limones, papayas y pitayas.

Esta edición contará con Valleseco como municipio invitado, por lo que las manzanas y la sidra del norte de la isla también tendrán su hueco en un espacio que dará cabida a los puestos de 16 agricultores y agricultoras del municipio bajo la carpa permanente de la plaza que ofrecerán sus propias variedades de aguacate, con especial relevancia de la ‘Fuerte’ y la ‘Pinkerton’ al ser su temporada. A su alrededor, diez stands de artesanos y otros diez de gastronomía ofrecerán mermeladas, quesos, repostería, aloe vera y miel a los visitantes. La jornada, que empezará a las 09:00 de la mañana y se prolongará hasta las 17:00 de la tarde, estará amenizada con las actuaciones de los grupos musicales la Parranda El Mejunje, Mariachi Peléon con Yamiley Cruz y Paco Guedes.

Defensa de los precios

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quiso mandar un mensaje a algunos de los visitantes que se quejaron de los altos precios de los aguacates en la anterior Feria, celebrada en Playa de Mogán el pasado septiembre. «Aquellos que no quieran pagar la dignidad del trabajo de los agricultores no tienen por qué venir», declaró Bueno. En su defensa del producto local, la regidora respondió que «los que prefieran ir a comprar un producto a un supermercado por menos precio pero de peor calidad, que vayan que son libres para hacerlo», y completó su alegato al alabar a los residentes y visitantes que acudan el domingo 14 señalando que «los que vengan a la Feria estarán comprando un valor que no está en el resto de la isla de Gran Canaria ni de Canarias, ofrecerán su cariño al agricultor y pagarán con gusto el producto».

En ese sentido, el concejal de Agricultura moganero, Neftalí Sabino, quiso explicar que «las más de 22 variedades de aguacate que se producen en Mogán se diferencian por su sabor excepcional, tamaño, textura, calidad del fruto y por un origen agrícola cada vez más ecológico» y que son los agricultores los que fijan sus propios precios ya que «nosotros como administración no participamos en ese proceso».

Homenaje a los agricultores

Con motivo de su décimo aniversario, la Feria del Aguacate cuenta con una programación especial que amplía sus actos al resto de la semana con cursos de formación y un homenaje. El evento central dará protagonismo a los 30 agricultores que han participado a lo largo de estos diez años en alguna edición de la Feria con un reconocimiento a su trabajo. La ceremonia tendrá lugar en el Centro Cultural El Mocán el jueves 11 de diciembre y contará con la actuación del timplista José Vicente Pérez, el guitarrista Adrián Niz y el solista Manuel Estupiñán Verona. Antes, el martes, 9 de diciembre, Miguel Ángel Rodríguez Marrero ofrece un curso de poda e injerto de aguacate y mango en la finca del kilómetro tres del barranco de Arguineguín. El miércoles 10, Carlos Álvarez da la charla ‘Novedades en el riego de aguacate’ en el salón de plenos del Ayuntamiento de Mogán. Todos ellos son de carácter gratuito y están abiertos a la participación de los ciudadanos de toda la isla.