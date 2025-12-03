Detenida en Gran Canaria una pareja acusada de múltiples hurtos en tiendas 'duty free' del aeropuerto por valor de más de 24.000 euros

La Guardia Civil, a través de la Sección Fiscal y de Fronteras del aeropuerto de Gran Canaria, ha detenido a una pareja de 41 y 35 años acusada de cometer un delito continuado de hurto en establecimientos de la zona restringida del recinto aeroportuario. Según la información facilitada por el cuerpo de seguridad, los detenidos actuaban principalmente en tiendas 'duty free', donde sustraían perfumes, tabaco y prendas de vestir.

La aprehensión, producida el 24 de noviembre, supone un paso relevante dentro de una investigación iniciada a comienzos de este año tras observarse un incremento de incidentes similares en estos comercios.

Una investigación que destapa más de 26 delitos

La Guardia Civil analizó imágenes de videovigilancia, tomó declaración a trabajadores y revisó los patrones de comportamiento detectados en la zona. Gracias a este trabajo se pudieron esclarecer más de 26 hurtos, cuyo valor global supera los 24.000 euros.

Durante el proceso se han detenido 20 personas, todas ellas puestas a disposición judicial, y hay otras 12 bajo investigación. Muchos de los implicados acumulaban antecedentes por hechos similares registrados en otros aeropuertos del país, como los de Fuerteventura o Madrid, lo que sugiere la existencia de un grupo itinerante que actuaba en distintos puntos del territorio nacional.

Algunos de los objetos recuperados por la Guardia Civil tras ser sustraídos en tiendas del Aeropuerto de Gran Canaria / G. C.

Coordinación entre Guardia Civil y seguridad privada

El operativo fue liderado por la Sección Fiscal y de Fronteras, unidad especializada en la vigilancia de zonas aduaneras y de control fronterizo. La labor de la seguridad privada del aeropuerto resultó decisiva, ya que sus vigilantes detectaron a varios de los presuntos autores en plena acción y alertaron de inmediato a los agentes.

Esta colaboración permitió actuar de forma rápida para frenar la actividad del grupo y reforzar la vigilancia en áreas sensibles del aeropuerto, un espacio que diariamente mueve miles de pasajeros y mercancías.

Refuerzo de la seguridad en el aeropuerto de Gran Canaria

La Guardia Civil del Aeropuerto de Gran Canaria continúa trabajando para prevenir este tipo de delitos, que afectan tanto a los comercios como a la seguridad de los viajeros que transitan a diario por este importante núcleo de comunicación en las Islas Canarias.