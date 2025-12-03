Telde celebra la Feria de la Naranja con degustaciones y artesanía local

La plaza de San Gregorio en Telde celebra el domingo 14 de diciembre la Feria de la Naranja 2025. El evento, que se desarrollará de 9.00 a 15.00 horas, cuenta con la participación de diez fincas locales procedentes de diversos puntos del municipio. La jornada culminará con la entrega de premios a los citricultores ganadores de la cata de naranjas de este año, galardones otorgados por técnicos expertos del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.

Degustaciones y artesanía

Junto a los cítricos, la Feria acoge a otros productores de productos locales bajo la marca Saborea Telde. Los visitantes podrán encontrar vinos, aceite, gofio, miel, yogur, aguacates, y derivados de la naranja, como mermeladas, helados, pan o truchas. El Patronato de Fiestas de la AAVV de La Majadilla se suma con una degustación especial del producto con una fuente de chocolate. Ocho artesanos de la FEDAC mostrarán sus creaciones en la plaza.

A lo largo de la mañana, que coincidirá con la apertura de la mayoría de los locales y comercios de la Zona Comercial Abierta (ZCA) de San Gregorio, se celebran sesiones especiales de cata de naranjas y productos de kilómetro cero dirigidas por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA).

VII Jornadas Gastronómicas de la Naranja

Como actividad paralela, a lo largo de la semana se celebra la octava edición de las Jornadas Gastronómicas de la Naranja, organizadas por la ZCA de San Gregorio. Esta iniciativa tiene lugar del 11 al 13 de diciembre y propone una ruta gastronómica por el casco comercial de Los Llanos.

Locales de restauración como La Canela, Cafetería Manhattan, Churrería Melián, Antequera, Oasis Chill Out, La Cervecita y Ca'Nerea ofrecen platos especiales que incorporan la naranja de Telde como ingrediente principal. Los asistentes podrán degustar desde sorbetes y mojitos, hasta pollo y pescado a la naranja, o postres como churros con chocolate y naranja y tarta de queso con naranja.

Poner el valor el trabajo de los agricultores

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, pone en valor el «trabajo constante y el gran sacrificio» de los agricultores, destacando que la Feria contribuye a mantener el reconocimiento de la ciudad como productora de algunas de las mejores naranjas de la Isla. El primer edil hace un llamamiento a la ciudadanía para participar en este «gran evento consolidado» que aúna la promoción del producto local de referencia con la dinamización de los comercios de la zona.

La concejala María Calderín, por su parte, ha resaltado la «gran participación» de citricultores, productores de kilómetro cero, artesanos y comerciantes, quienes buscan aprovechar esta jornada «cargada de sorpresas, donde el ambiente navideño y la fuerza del sector primario y comercial de Telde serán protagonistas».