GCOM 2025 consolida a Gran Canaria como sede internacional del deporte de orientación

La Gran Canaria Orienteering Meeting (GCOM) celebra una nueva edición con más de un centenar de inscritos procedentes de distintos países, especialmente del norte de Europa. Esta cita internacional con el deporte de orientación se desarrollará entre el 26 de septiembre y el 21 de diciembre en los municipios de Agaete, Arucas y Teror, reforzando el binomio deporte-naturaleza como seña de identidad del destino Gran Canaria.

Con etapas nocturnas, pruebas de media y larga distancia, carrera urbana, trail-O y entrenamientos técnicos, la GCOM 2025 recorrerá algunos de los parajes más emblemáticos del norte de la isla, combinando la competición con experiencias culturales y turísticas. La organización, además, ha previsto visitas guiadas y servicios añadidos como piscina, SPA y talleres formativos para los participantes con inscripción completa.

Promoción turística y desarrollo local

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, ha subrayado el impacto de esta prueba tanto en la promoción exterior de la isla como en la dinamización de municipios alejados del circuito turístico convencional. Gran Canaria tiene paisajes únicos desde la costa hasta las medianías, y eventos como este nos permiten mostrarlos al mundo desde una perspectiva activa, sostenible y de calidad, destacó.

Álamo recordó que más del 20% de los 4,7 millones de turistas que visitaron la isla en 2024 lo hicieron motivados por actividades deportivas o de naturaleza, un perfil que se corresponde con los corredores internacionales de la GCOM: visitantes con estancias largas y gasto superior a la media.

"Estamos viendo cómo los municipios tradicionalmente considerados no turísticos están experimentando un crecimiento notable. Hoy facturan un 60% más que en 2019, y parte de ese avance se debe a eventos como este, que atraen no solo a corredores, sino también a entrenadores, acompañantes y medios especializados”, señaló el consejero.

Inscripciones abiertas hasta el 15 de diciembre

El plazo para formalizar la inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de diciembre a las 23:59 horas a través del portal oficial . Hasta el momento, la organización ha confirmado la participación de deportistas de más de diez nacionalidades.

La XII edición del Gran Canaria Orienteering Meeting está organizada por Orientación Canarias (by Limonium Canarias) y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Arucas, el Cabildo de Gran Canaria –a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes–, el Gobierno de Canarias mediante Promotur Turismo de Islas Canarias, y la colaboración de la Federación Española del Deporte de Orientación.