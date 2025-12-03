Más de 70 mieles de Gran Canaria compiten por ser la mejor de la isla

Un total de 76 muestras de miel de apicultores de la isla buscan el reconocimiento como la Mejor Miel de Gran Canaria 2025, donde 63 explotaciones apícolas de la isla compiten en el XX Concurso Oficial de Mieles de Gran Canaria, organizado por el Cabildo y que se celebra este miércoles y jueves en INFECAR. Once catadores expertos componen el jurado que valora entre mieles multiflorales y monoflorales, y contempla dos modalidades de participación: profesional y aficionado.

Antes del inicio de las catas, todas las muestras han sido sometidas a análisis de laboratorio para garantizar que cada miel se corresponde con la categoría en la que participa y que carece de pólenes foráneos. A partir de ahí comienza un proceso de valoración sensorial que tiene en cuenta el olor y la sensación olfato-gustativa de cada muestra.

Los ganadores, este jueves

Este jueves, a las 19:00 horas, los participantes catarán las mieles finalistas para otorgar el reconocimiento a la Mejor Miel de Gran Canaria 2025, cuyo fallo se dará a conocer alrededor de las 20:30 horas, en un acto en el que estará presente el consejero del área, Miguel Hidalgo Sánchez. La entrega oficial de premios tendrá lugar en la próxima edición de la feria Gran Canaria Me Gusta.

El Cabildo ha destinado una cifra récord de 9.000 euros en premios para esta edición, distribuidos entre las distintas categorías. En el apartado de miel multifloral, los productores profesionales optan a un galardón de 2.500 euros, mientras que la modalidad de aficionados cuenta con un premio de 2.000 euros. En el caso de las mieles monoflorales, la categoría profesional está dotada con 1.400 euros y la de aficionados o entidades asociativas con 1.100 euros. Además, se concederá la Mención Especial a la Mejor Miel de Gran Canaria 2025, un reconocimiento reservado a la modalidad profesional y dotado con 2.000 euros, no acumulable a otros premios.

Casi once mil colmenas en la isla

Gran Canaria cuenta hoy con alrededor de 330 explotaciones apícolas y cerca de 11.000 colmenas, además de la creación de la Escuela de Apicultura, impulsada junto a la ULPGC, que garantiza el relevo generacional del sector.

De forma paralela, el Cabildo y la ULPGC desarrollan desde hace una década un plan de selección de la Abeja Negra Canaria, que ha permitido definir recientemente un prototipo racial -el primero de este tipo-, un avance esencial hacia su reconocimiento oficial como especie autóctona, lo que supondría un hito para el sector apícola regional.