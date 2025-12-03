Las lluvias dejan más de 17 litros en Valleseco y Tejeda y otros 13 en Teror

Las lluvias de esta primera semana de diciembre continúan concentrándose en las medianías de Gran Canaria, donde ayer se recibieron generosas precipitaciones de hasta 17 litros por metro cuadrado, un episodio que contrasta con la práctica ausencia de lluvias en el sur de la isla, donde las nubes apenas hicieron acto de presencia. A estos chubascos se suman fenómenos costeros adversos, lo que ha llevado al Gobierno de Canarias a activar la prealerta en todo el Archipiélago ante la previsión de olas que superarán los cuatro metros de altura, acompañadas de rachas intensas de viento.

Las precipitaciones más intensas de la jornada se concentraron durante las primeras horas de la mañana. En Valleseco, uno de los puntos más beneficiado por este episodio, los pluviómetros marcaron 17 litros por metro cuadrado hasta las 19:00 horas de ayer.

Los municipios colindantes también registraron acumulados destacados. En Teror, por ejemplo, se contabilizaron 12,8 litros por metro cuadrado, mientras que en Cruz de Tejeda la cifra ascendió a 17,2 litros, manteniendo el patrón de mayor humedad en las zonas altas y orientadas al norte.

De cara a la jornada de hoy, se espera que las lluvias desaparezcan prácticamente por completo, dando paso a cielos mayoritariamente despejados, aunque con la presencia de algunas nubes altas en zonas de medianías.

Por otro lado, hoy continuará vigente la prealerta por fenómenos costeros decretada por el Gobierno de Canarias para todo el Archipiélago. Las previsiones apuntan a olas que podrían superar los cuatro metros de altura, especialmente en las costas del norte, donde el mar de fondo tendrá un mayor impacto. A este aviso se sumarán rachas de viento fuertes, que podrían intensificar aún más el estado de la mar y dificultar las actividades en el litoral, según la Aemet.

De cara a los próximos días, la situación se mantendrá relativamente estable. Mañana, los cielos estarán despejados en la mayor parte de la isla, con la presencia de nubes altas y temperaturas estables. Sin embargo, las rachas de viento más fuertes continuarán predominando en el norte de Gran Canaria, manteniendo la alerta por fenómenos costeros. A esto se sumará la aparición de ligera calima en las medianías y zonas más altas de la isla, especialmente durante la segunda mitad del día, un fenómeno que reducirá la visibilidad y generará un ambiente más seco en estas áreas.

El sábado, el escenario se repetirá de manera similar al día anterior. Se esperan precipitaciones débiles en zonas más aisladas de la isla durante las primeras horas de la mañana, que irán desapareciendo a medida que avance la jornada y los cielos se despejen por completo hacia la tarde. Las rachas de viento continuarán soplando con fuerza en el norte de Gran Canaria, mientras que la calima seguirá presente en las medianías y zonas altas.